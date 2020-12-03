Самарским школьникам расскажут, как поступить на бюджет в 2021 году

5 декабря ведущие вузы России расскажут выпускникам и их родителям об особенностях поступления в вузы в 2021 году на виртуальной выставке «Навигатор поступления». В предновогоднем онлайн-форуме примут участие представители РЭУ им. Плеханова, Всероссийской академии внешней торговли, СФУ, МЭИ, ТУСУР, МТУСИ и СПбГУПТД. Организаторы ожидают на выставке более 5 тысяч участников в онлайн и более ста тысяч просмотров в будущем. Участие в выставке – бесплатное, регистрация доступна по ссылке.
Для школьников и их родителей организована насыщенная образовательная программа, куда вошли интерактивные выступления вузов-участников выставки, а также полезные вебинары от организаторов и партнеров выставки.
3 причины посетить онлайн «Навигатор постуления» в декабре 2020:
Напомним, что образовательный форум «Навигатор поступления» перешел в онлайн-формат в апреле. За это время было проведено 22 онлайн-выставки, которые суммарно посмотрели 23 млн раз.
Организаторы также анонсируют проведение в январе онлайн-выставки в профориентационном формате: школьники смогут получить подробную информацию о поступлении в вузы, а также прямо на выставке определиться с будущей профессией и узнать о её особенностях.
Подробная информация об онлайн-выставке в декабре, образовательная программа, список вузов-участников, а также бесплатная регистрация доступны по ссылке.
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