Самарский университет проводит квест-знакомство "Вдоль Волги" для первокурсников, приехавших учиться в Самару из других регионов страны

55

Самарский университет активно и успешно привлекает талантливую молодежь со всей России. В этом году только на бюджетные места в вуз поступило 2522 студентов. Каждый четвертый из них - из другого региона, в целом в вуз поступили 638 человек из других субъектов РФ. Как показывает практика, многие выпускники Самарского университета выбирают наш город для начала своей карьеры в науке, производстве или бизнесе.Квест будет проходить по знаковым местам центра Самары. Участники мероприятия получат большую карту, которую они заполнят по мере выполнения творческих и интеллектуальных заданий. Все задания связаны с местами, которые посетят студенты. Прибыв на угаданную точку маршрута, из рассказа студентов Самарского университета ребята узнают связанные с ней интересные факты, историю этого объекта и его значение.Локации квеста: монумент «Ладья», самарская набережная (памятник князю Григорию Засекину), площадь Славы, площадь им. В.В. Куйбышева, Самарский академический театр драмы им. М. Горького, Иверский монастырь, музей «Самара Космическая”, Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького (загородный парк).Традиционно в Самарском университете для первокурсников проводится серия адаптационных программ, чтобы помочь студентам вливаться в учебный процесс и новую структуру. Эта практика впоявилась в стране в числе первых, в 1997 году.В 2019 году, в связи с большим количеством студентов со всех уголков России, работа с инорегиональными студентами выведена в отдельный проект - “Наставник”. Для молодых людей будут проведены ряд мероприятий, открывает их квест-знакомство "Вдоль Волги", передает пресс-служба Самарского университета.