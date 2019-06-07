Самарский университет прошел аккредитацию и подтвердил высокий уровень организации образовательной деятельности

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала приказ о государственной аккредитации образовательной деятельности Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.Он подтверждает соответствие образовательных программ учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Все направления подготовки, по которым Самарский университет осуществляет образовательную деятельность, подтвердили соответствие требованиям государственных стандартов. Это означает, что в течение следующих 6 лет выпускники университета продолжат получать дипломы государственного образца.В процессе аккредитации эксперты проверяют соответствие условий реализации каждой аккредитуемой программы требованиям ФГОС, а также качество образовательного процесса, в том числе наличие высококвалифицированных педагогических кадров, обеспечение необходимыми базами данных, программным обеспечением и учебной литературой, лабораторным оборудованием и соответствующими помещениями.Врио ректора Самарского университета Владимир Богатырев отметил: “И выпускники, которым предстоит защищать диплом, и абитуриенты, которые поступают к нам, могут быть абсолютно уверены: высочайший уровень образовательной деятельности университета по всему спектру направлений подготовки подтвержден”.Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на образовательные программы иностранных студентов по квотам от Минобрнауки России по межправительственным соглашениям.Выпускники получат дипломы государственного образца - такие документы требуются в первую очередь при устройстве на работу в органы государственной власти. Поступление в аспирантуру на бюджетные места также возможно только при наличии диплома государственного образца.В апреле 2019 года Самарский университет представил на аккредитацию 209 образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), аспирантуры и среднего профессионального образования по 117 направлениям подготовки.“В этом году процедура аккредитации отличалась особенно тщательным подходом Рособрнадзора России к изучению сопровождающих процесс обучения документов. Эксперты обращали внимание на их абсолютное соответствие букве закона и ФГОС. Сотрудники проделали огромную и тщательную работу в преддверии аккредитации - в университете был проведен внутренний полномасштабный аудит аккредитационных документов и организации процесса обучения на соответствие всем актуальным нормативным требованиям», - подчеркнул проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов.***Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева — один из ведущих российских университетов, соответствующий статус которых закреплен в нормативных документах Правительства Российской Федерации и признан академическим сообществом: университет является одним из 29 национальных исследовательских университетов России и с 2013 года является одним из 21 участника программы повышения конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект 5-100). Научно-образовательная деятельность Самарского университета охватывает аэрокосмические технологии, двигателестроение, современные методы обработки информации, фотонику, материаловедение, металлургию, а также фундаментальные технические и естественные науки. Помимо инженерно-технических направлений, университет реализует образовательные и исследовательские программы в других областях, включая правоведение, экономику, менеджмент, лингвистику, исторические и социальные науки, передает пресс-служба облправительства.