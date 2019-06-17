Самарский университет при поддержке комитета по космосу ООН проводит XV международную летнюю космическую школу

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В понедельник, 17 июня, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева стартовала XV Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". На протяжении двух недель в лабораториях, инженерных и испытательных центрах университета будут заниматься 40 молодых ученых из 23 стран. Их работа завершится защитами проектов четырех исследовательских миссий с использованием платформы наноспутников. Это будут проекты, направленные на решение актуальных научно-исследовательских задач: изучение ионосферы, наблюдение за Солнцем, исследование Арктики, инспекция космического мусора.В Самару прибыли бакалавры, магистранты и студенты PhD из Японии, Франции, Норвегии, Испании, Португалии, Индии, Мексики, Венесуэлы, Перу, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Буркина Фасо, Ирака, Иордании, Шри-Ланки, Египта, Эфиопии.На церемонии открытия собравшихся приветствовали проректор по учебной работе Андрей Гаврилов, заведующий межвузовской кафедры космических исследований, профессор Игорь Белоконов. Гости летней космической школы - директор по маркетингу и коммуникациям компании “Главкосмос” Мила Савельева - рассказала о возможностях компании по запуску студенческих нано- и микроспутников. А заместитель генерального конструктора по науке РКЦ “Прогресс” Максим Борисов продемонстрировал участникам школы продукцию самарского ракетно-космического центра и в ходе презентации рассказал о возможностях РН “Союз” для запуска наноспутников.По результатам работы участники школы получат сертификат о прохождении образовательной программы, который может быть зачтен студентам в рамках обучения в своих университетах. Сертификат летней космической школы Самарского университета оценивается в 5 баллов европейской системы образовательных кредитов (ECTS). Чтобы успешно завершить обучение в рамках академического года бакалавру нужно получить 60 баллов.Школа проходит при поддержке комитета по космосу ООН, который выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран. Среди них представители африканского регионального центра комитета по космосу ООН Фанмильяо Эринфолами (Нигерия), министерства управления катастроф и гуманитарной помощи Афганистана Джанага Наидари, Тунисского космического агентства Карим Хамид.«Цель мероприятия – формирование базовых компетенций в области наноспутниковых технологий, привлечение молодёжи к постановке и проведению экспериментов в космосе, направленных на получение новых фундаментальных знаний и отработке технологий, которые могут найти прикладное применение», - говорит организатор школы, профессор Игорь Белоконов.Защита проектов состоится в рамках работы отдельной секции III Российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat. Работы получат экспертную оценку опытных ученых и инженеров-практиков — участников симпозиума, передает пресс-служба облправительства.