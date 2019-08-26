Самарский университет представит инновационные разработки на МАКС-2019 в Жуковском
26 августа 2019 14:54
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МКА «АИСТ-3» позволяет получать изображения среднего пространственного разрешения в видимом, ближнем инфракрасном диапазонах спектра с разрешением не менее 5 метров, при полосе захвата 60 км, проводить мониторинг водного транспорта, контроль местонахождения и кроме того, МКА «АИСТ-3» способен выявлять подповерхностные, укрытые и замаскированные растительностью объекты, а также проводить мониторинг водного транспорта, осуществлять контроль местонахождения и параметров судов.
Беспилотный авиационный комплекс «Индиго» предназначен для проведения детального мониторинга состояния сложных энергетических, гидротехнический и производственных объектов. На БПЛА может устанавливаться портативный газовый хроматограф, который осуществляет оперативный мониторинг химического состава атмосферы в непосредственной близости от очага поражения.
В экспозиции также будут представлены узлы и детали авиационных газотурбинных двигателей, полученные с помощью технологий 3D-печати. В том числе: горелка камеры сгорания, корпус горелочного устройства, подставка турбины высокого давления, сопловой аппарат 1 и 2 ступеней. Использование методов селективного лазерного сплавления позволило существенно сократить сроки изготовления и снизить производственные затраты.
Установка для демонстрации работы системы виброизоляции на базе материала металлорезина (МР) покажет насколько вынослив к ударным нагрузкам материал МР. Изначально уникальный материал, сочетающий прочность металла и упругость резины, разработан для применения в космосе. С его помощью при выводе спутников на орбиту гасятся перегрузки, воздействующие на чувствительную аппаратуру. Сейчас МР получает широкое применение в земной промышленности. Металлорезину используют для повышения вибрационной надежности деталей и систем различных изделий в двигателестроении, машиностроении, станкостроении, судостроении, энергетике, радиоэлектронной, нефтяной, газовой и пищевой отраслях промышленности, в оборонной технике и медицине, МР активно используется и для нужд РЖД.
Также в рамках МАКС-2019 состоится ряд мероприятий, в которых активное участие примут ученые и инженеры Самарского университета. В их числе третий Евразийский аэрокосмический конгресс; международный молодежный форум «Будущее авиации и космонавтики за молодой Россией»; торжественное заседание, посвященное стратегической программе развития «Умный университет – Умный движитель»; круглый стол «Беспилотные авиационные системы в решении транспортных задач: рыночные ожидания и технологические возможности»; круглый стол, посвященный 130-летию со дня рождения И.И. Сикорского и форум, посвященный аддитивным технологиям.
Опытом разработки создания и эксплуатации малых космических аппаратов «АИСТ» в своей открытой лекции поделится руководитель НОЦ «Аэрокосмическая техника и технологии», доцент кафедра космического машиностроения Самарского университета Иван Ткаченко.
Участие в Международном авиационно-космическом салоне позволяет Самарскому университету развивать кооперационные связи, заключать выгодные сделки и договариваться о дальнейших взаимовыгодных совместных проектах с российским и зарубежным разработчиками и производителям авиационно-космической техники, выстраивать сотрудничество с другими ведущими научно-образовательными центрами, передает пресс-служба Самарского университета.
Фото: пресс-служба Самарского университета
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