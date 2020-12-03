Самарский университет представил мониторинг инвестиционной активности промышленности региона в условиях пандемии

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В среду, 2 декабря, свою работу открыл Международный экспертный форум «Университет – драйвер социально-экономического развития региона». Он представляет собой коммуникационную площадку с международной экспертизой, инициирующей прорывные идеи социально-экономического развития региона. Ключевая тема форума - инвестиционная активность промышленных предприятий Самарской области и разработка комплекса мер по ускорению роста и повышению эффективности инвестиций в основной капитал в условиях пандемии.

Приветствие участникам экспертной площадки направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «В этом году весь мир столкнулся с серьёзным вызовом – пандемией новой коронавирусной инфекции, - отметил глава региона. - Эта угроза осложнила нашу повседневную жизнь, но при этом послужила импульсом к развитию многих отраслей». Дмитрий Азаров подчеркнул: на глазах происходят колоссальные изменения в технологиях, в общественной жизни, в принципах ведения бизнеса. И в этой связи большую ценность сейчас представляет каждая идея, решение, каждый проект, направленный на социально-экономическое развитие региона, повышение его конкурентоспособности в новых условиях. При этом важную роль в этом процессе, по мнению главы региона, играют университеты: «Искренне признателен Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П. Королёва за организацию эффективного «пространства» для интеграции бизнеса, науки и власти в выработке действенных механизмов и инструментов повышения инвестиционной привлекательности области».

Ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев, комментируя СМИ задачи международного форума, пояснил - столь масштабная дискуссия, развернутая на площадке вуза - событие важное. «Традиционно университет рассматривается как образовательная и научная организация, на этом же форуме мы говорим о новой - третьей миссии университета - когда вуз становится драйвером развития региона, влияя на развитие самой территории, где он находится и привлекая к своей деятельности всех заинтересованных жителей региона с их идеями и проектами, - подчеркнул ректор. - Причем проекты не обязательно должны быть научными, но и технологическими, и социальными и могут внедряться на базе университета».

Более того, на протяжении полугода университет проводил комплексный мониторинг и оценивал инвестиционную активность средних и крупных промышленных предприятий региона в тяжелых условиях пандемии. Куратор этого исследования - директор научно-исследовательского института стратегий и региональной конкурентоспособности университета Дмитрий Иванов представил результаты аналитики на форуме. Более того, в рамках исследования были выявлены лидеры и аутсайдеры среди традиционных кластеров, сформированных в Самарской области. Выяснилось, что аэрокосмический кластер за последние месяцы демонстрировал негативную динамику развития с точки зрения инвестиционной активности. «Между тем именно в аэрокосмическом кластере Самарской области сосредоточены уникальные компетенции, которые редко встречаются в России и мире. Поэтому развитию этого кластера нужно уделять первоочередное внимание - эти компетенции должны остаться в Самарской области и стать драйвером экономического развития и прорывных технологий», - отмечают авторы исследования. Инвестиционная динамика нефтехимического кластера, который вносит наибольший объем в общую долю инвестиций региона, также показала определенные проблемы, требующие решения.

Меньше всего пандемия, как показало исследование, сказалась на кластере медицинских технологий. Демонстрирует уверенное развитие и автомобильный кластер, причем здесь наблюдается рост долгосрочных инвестиций. Хорошие темпы развития у кластера АПК - как известно, Россия постоянно увеличивает долю сельхозпродукции, чтобы занимать лидирующие позиции в мире.

«Безусловно пандемия наносит колоссальный вред мировой экономике, что не может не отразиться и на экономике Самарской области, - сделал вывод Дмитрий Иванов. - Однако, как показывает история, кризисные явления зачастую служат неким импульсом или так называемым «окном возможностей» для дальнейшего эффективного и успешного развития представителей различных секторов экономики. В чем особенность данного кризиса? На наш взгляд, в первую очередь в ближайшей перспективе будут переформатированы сложившиеся производственно-логистические связи и торгово-сбытовые цепочки».

Авторы исследования также делают вывод о том, что инвестиционный процесс в регионе является более динамичным по сравнению с ПФО и Россией, однако, требует постоянных и системных мер поддержки и управления инвестиционными процессами.

В свою очередь, руководители предприятий вектором развития видят такие цели инвестирования в основной капитал, как: внедрение новых производственных технологий, экономия энергоресурсов, замена изношенной техники и оборудования.

Также в ходе исследования была выявлена формирующаяся с 2017 года новая тенденция - инвестиционные вложения в интеллектуальную собственность. Если до 2016 года, этот параметр был близок к нулю, то в 2017 году он составил уже 2,3%, а за первое полугодие 2020 года - 4%. «Это очень важный процесс, который необходимо поддержать правительству Самарской области – предприятия стараются соответствовать принципам этапа развития «Индустрия 4.0», который подразумевает подготовку к прорыву в области информационных технологий и совершенствованию интеллектуальных разработок», - обратил внимание Дмитрий Иванов.

Также он отметил необходимость повышения вовлеченности предприятий в процессы региональной инвестиционной экосистемы через цифровые информационные ресурсы: «В ходе анкетирования предприятия отметили недостаточную информированность о возможностях и сложность в получении доступа к возможностям. Поэтому в нашем исследовании предлагается решить эту проблему через внедрение единой цифровой платформы, которая позволит оптимизировать взаимодействие экосистемы с ее «конечными клиентами» и будет выступать для них в качестве основной точки доступа к экосистеме по принципу «единого цифрового окна».

Как подчеркнули организаторы форума, данная дискуссия не ставит точку в представленных исследованиях, а является промежуточным звеном, которая поможет сформулировать всем ее участникам более конкретные и эффективные предложения для правительства региона по развитию экономики региона и по интенсификации инвестиционной активности, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства