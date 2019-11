Самарский политех проводит международный форум «Города будущего»

30

С 19 по 20 ноября в опорном университете пройдет Первый Международный форум архитектурно-строительных инноваций «Города будущего» . Организатором встречи выступает академия строительства и архитектуры Политеха. Участники обсудят проблемы региональной идентичности, стратегии развития городской среды, практики сохранения наследия и регенерации исторической среды городов и другие перспективные направления архитектуры и строительства будущего.Центральным событием форума станет международная научная конференция International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies (CAEST). В программе запланированы:- пленарные заседания – выступления ведущих ученых, представителей общественных организаций, государственных деятелей из России и стран зарубежья;- тематические сессии – выступления участников из России и стран зарубежья;- круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов;- открытые лекции, мастер-классы.Интересным событием станет также выставка работ участников по направлениям «Архитектура и искусство», «Творчество студентов архитектурных вузов», «Архитектура в современной фотографии», «Построй свой город» и «BIM-технологии в строительстве и архитектуре».С программой форума можно ознакомиться здесь Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов, индексируемом в международной базе SCOPUS.К участию приглашаются преподаватели, молодые ученые, аспиранты, студенты российских и зарубежных профильных вузов, архитекторы, проектировщики, строители, инвесторы и представители власти, передает пресс-служба СамГТУ.