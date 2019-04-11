Самарский политех проводит фестиваль «Мехатроник»

75

Его цель – популяризация среди детей и молодежи научнотехнического творчества и стимулирование интереса подрастающего поколения к современным инновационным технологиям. Политех выступает организатором фестиваля совместно с ООО «Исследователь». Событие пройдет при поддержке министерства образования и науки Самарской области.Участниками конкурсной программы станут школьники, обучающиеся организаций дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 лет, а также студенты и аспиранты в возрасте от 18 до 27 лет.Соревнования пройдут по четырем возрастным категориям и по девяти номинациям. Ребята младшего возраста (от 5 до 7 лет) выступят в номинациях «RoboKIDS» и «Муравьишка». Участники средней категории (от 8 до 11 лет) представят свои проекты в номинациях «Траектория», «Сумо» и «Траектория-Квест». Школьники старшей категории (от 12 до 17 лет) сразятся в «Эстафете», «Ралли по коридору» и «Линии Профи». И одно испытание предусмотрено для студентов (от 18 до 27 лет) – «Спасатель».Куратором фестиваля выступает центр образовательных проектов Политеха. Организационные и общие вопросы можно уточнить по телефону 8 (846) 279-03-10 и по электронной почте cepr@samgtu.ru.Подробную информацию по содержании фестивальных заданий и специфике регламентов можно также узнать по электронной почте mechatronic63@gmail.com и в группе в социальной сети «ВКонтакте», передает пресс-служба СамГТУ.Фото: Мехатроник