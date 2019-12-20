Самарский аграрный университет отметил вековой юбилей
20 декабря 2019 17:53
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Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны». Университет постоянно ищет новые точки роста как в образовании, так и в науке. За примерами ходит далеко не надо: в день 100-летия на базе вуза прошло совещание ректоров вузов (ПФО) Минсельхоза России по актуальным вопросам подготовки кадров для АПК, а также открылись две передовые лаборатории – по минеральному питанию растений и симулятивный центр по ветеринарной медицине. Последний является прорывным для отраслевого вуза.
«Такого ни в одном аграрном вузе России пока нет», – поделился с гостями и.о. ректора Алексей Брумин.
Симулятивный центр создан для практической подготовки ветеринарных врачей. Здесь установлен, к примеру, инновационный продукт – интерактивный анатомический 3D-атлас коровы, созданный совместно с СамГМУ. Его применение, по словам специалистов, позволяет перевести изучение «анатомических дисциплин» в новое русло: 3D-атлас помогает студентам лучше понимать сложную систему органов животного.
Анатомический атлас недавно был презентован министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Он, по словам замминистра Максима Увайдова, главу ведомства впечатлил, министр рекомендован самарский опыт для распространения в аграрной вузовской среде.
Центр способен обеспечить полный цикл изучения «анатомических дисциплин» – от визуализации анатомических объектов до проверки качества полученной информации с последующей автоматической обработкой результатов тестирования. Кроме того, в центре представлены тренажеры по отработке практических навыков по эндоскопической хирургии, по наложению хирургических швов и узлов. Это отличная подготовка к практической работе, считают студенты.
В университете ведется успешная научно-исследовательская работа в сфере сельскохозяйственных, технических, экономических, педагогических, биологических наук. На базе аграрного университета работает девять научных школ, два диссертационных совета. Разработки исследователей университета охватывают пять отраслей наук. В настоящий момент осуществляется ряд крупных междисциплинарных научных проектов. К примеру, открывшаяся сегодня лаборатория по минеральному питанию растений оснащена современным оборудованием и методическими материалами и по изучению твердых и жидких азотных удобрений. Это позволит проводить здесь как занятия со студентами, так и курсы повышения квалификации для действующих специалистов АПК.
Самарский аграрный университет является аграрной столицей науки Поволжья и современным образовательным кампусом – с этих слов начал своей выступление губернатор Дмитрий Азаров на торжественном собрании в честь юбилея вуза. Он особо отметил работу университета по формированию научно-образовательной среды, интегрированной с прикладной и фундаментальной наукой, бизнесом, потребителями, рынком образовательных услуг. Университет активно сотрудничает с АО «ЕВРОТЕХНИКА», ПАО «КуйбышевАзот», ООО Компания «Био-Тон», ведущими вузами региона – Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королева, Самарским государственным медицинским университетом, осуществляет международную деятельность.
Такой подход, по мнению главы региона, позволяет готовить кадры с опытом практической работы в АПК. Заниматься разработкой и коммерциализацией наукоемкой и инновационной продукции. Вуз активно включился и в цифровизацию агрокомплекса.
«Таким образом университет способствует решению задач, поставленных Президентом страныВладимиром Владимировичем Путиным в рамках реализации национальных проектов «Образование», «Цифровая экономика», региональной составляющей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельно было отмечено вступление вуза в консорциум НОЦ Самарской области в части формирования трека «АгроТех» в деятельности Научно-образовательного центра. Университет выступит координатором проектов, направленных на повышение производительности труда в АПК и качества жизни в сельских районах страны.
«Уверен, что у нашего аграрного университета большое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей во всех своих начинаниях. И пусть этих начинаний – смелых, важных, умных – будет как можно больше», –резюмировал Дмитрий Азаров.
От имени вице-премьера Правительства РФ Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства России Дмитрий Патрушева вуз с юбилеем поздравил замминистра Максим Увайдов. Он обрисовал массив задач, который стоит перед отраслью, и в первую очередь назвал потребность в выпуске конкурентной, востребованной в стране и за рубежом продукции.
«Здесь нужна помощь аграрных вузов, которые должны выпускать современных специалистов с достаточной компетенцией и квалификацией, чтобы они могли делать такую продукцию», – подчеркнул замглавы ведомства.
А для того, чтобы у вуза была возможность реализовать поставленные задачи на самом высоком уровне, из федерального бюджета ему выделены дополнительные средства: «По поручению министра докладываю, что принято решение в следующем году выделить грант на оборудование самарскому агроуниверситету, – сказал Максим Увайдов. – Думаю, на эти средства вы сможете открыть еще одну лабораторию».
На мероприятии многие сотрудники вуза получили ведомственные и региональные награды. Много теплых слов было адресовано ветеранам вуза и отрасли, передает пресс-служба облправительства.
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