Самарский Политех вовлекает школьников в работу междисциплинарных проектных команд

131

– Наш университет ведет активную работу со школьниками, в том числе и в области инноваций, – рассказывает директор Дома научной коллаборации Политеха Мария Климанова. – В этом году мы активизировали процесс вовлечения ребят в проектную деятельность. Так, уже начал работу Дом научной коллаборации, а теперь, благодаря программе «Ты в проекте!», мы получили возможность включить школьников и в работу МПК. Это важно, потому что так происходит передача опыта между поколениями учащихся, развивается студенческое наставничество, а главное, ребята еще со школьных лет учатся любить науку.На первом занятии школьникам презентовали три научных разработки Политеха, к одной из которых по своему выбору они могут присоединиться после нового года:- проект «Съедобные пленки» под руководством завкафедрой «Технология и организация общественного питания» Надежды Макаровой, посвященный разработке уникальных технологий производства съедобных упаковочных материалов и посуды;- проект «3D-модели», направленный на освоение методик построения компьютерных 3D-объектов и их последующей печати на 3D-принтере. Руководит - проектом декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин;- проект «Робот Дима», посвященный изучению теоретических и практических основ робототехники. Его руководитель – доцент кафедры «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев.После презентации школьники пообщались со студентами. Старшие товарищи организовали для ребят несколько интерактивных площадок, где рассказали о своих научных разработках. Например, ученики смогли окунуться в мир виртуальной реальности, надев VR-очки, и поуправлять машинкой при помощи специального тренажера.Кстати, инициатором проекта выступило руководство школы. В общеобразовательном учреждении ведется системная работа по вовлечению молодежи в научно-техническое творчество, работает школа будущих инженеров, ребята сотрудничают с Самарским кванториумом.– Совместно с Политехом мы сегодня открываем проект, интересный с практической точки зрения, – говорит директор школы N24 Марина Романова. – Когда ребенок определяется с вузом, ему сложнее изменить образовательную траекторию. А сейчас у ребят есть возможность попробовать себя в различных сферах деятельности, а затем сделать осознанный выбор. И Политех поможет в этом нашим ученикам, ведь в университете есть современная материально-техническая база, которую не может обеспечить школа, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ