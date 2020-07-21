Самарских студентов приглашают принять участие в Слете Национальной лиги студенческих клубов

138

Национальная лига студенческих клубов – это всероссийское объединение, направленное на взаимодействие и общение молодежи друг с другом, на создание максимального количества возможностей для самореализации студентов. Слет НЛСК – это ключевое событие в деятельности объединения. Он проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина.Для участников Слета проведут деловую, культурную и досуговую программы. Важной особенностью станет максимальная интерактивность и вовлеченность участников во все программные мероприятия и события.Деловая программа будет состоять из 7 модулей, направленных на развитие и приобретение различных знаний, умений и навыков, относящихся к деятельности сообществ и объединений. В неё войдут следующие модули: «Конструктор событий (Event)», «Теория и практика креативного мышления (Креатив)», «Партнеры: поиск ресурсов», «Комьюнити онлайн. Инструменты», «Комьюнити драйверы (компетенции будущего для сообществ)», «Алгоритм запуска и реализации (Продакшн комьюнити)», «Эволюция сообщества».Также в рамках Слета участники смогут принять участие в конкурсе грантов Федерального агентства по делам молодежи и получить до 500 тысяч рублей на реализацию социального проекта, направленного на поддержку и развитие студенческих объединений.Заявки принимаются до 2 августа (включительно) в АИС «Молодежь России». Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться в системе, передает пресс-служба облправительства.