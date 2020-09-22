Самарские учителя прокачали цифровые компетенции во время пандемии

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Год назад Яндекс.Учебник создал программу «Я Учитель» для обучения и профессионального развития школьных преподавателей.

Во время пандемии учителям пришлось в кратчайшие сроки осваивать новые методы работы, внедрять цифровые технологии, повышая профессиональные компетенции с помощью самых разных онлайн-ресурсов: вебинаров, курсов, методических материалов. Год назад Яндекс.Учебник создал программу «Я Учитель» для обучения и профессионального развития школьных преподавателей. За 12 месяцев эффективность программы оценили педагоги Самарской области, активно включившись в работу: в весеннем интенсиве только в Самаре поучаствовали 8716 человек.

Самыми востребованными, по вполне понятным причинам, стали курс по организации дистанционного обучения «Как начать преподавать дистанционно», статья «Учителя делятся опытом дистанционного обучения», вебинар про дистанционные уроки и другие.

Программа не только даёт учителям необходимые для работы материалы и инструменты, но и позволяет диагностировать их профессиональные потребности и запросы. В век цифровизации требования к знаниям детей и сами дети постоянно меняются. Это побуждает меняться и учителей. Они хотят контролируемых перемен, снижения непрофильной нагрузки, качественной методической поддержки. Им нужно больше проектов, в которых можно принимать участие добровольно, не переживая о том, что подвергнутся оцениванию и следующим за ним санкциям.

К тому же, современные учителя нуждаются не только в новых знаниях, но и в обратной связи о своей работе. Более 120 тысяч учителей прошли диагностику по навыкам успешного учителя и получили сертификаты мартовского Интенсива «Я Учитель». Уже в октябре стартует второй интенсив, где можно будет проверить не только «гибкие» навыки, но и ИКТ-компетенции, умение развивать у учеников функциональную грамотность, а также степень профессионального выгорания. Эти направления попали в диагностику благодаря обратной связи от 1112 учителей. Они хотели бы знать о своих возможностях именно в этих областях.