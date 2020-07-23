Самарские студенты разрабатывают всероссийский веб-сервис выдачи разрешений на полеты беспилотников

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Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева получили грант на создание автоматического онлайн-сервиса, который призван значительно упростить для российских владельцев беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) получение в госорганах разрешений на полет. Проект получил поддержку со стороны Фонда содействия инновациям в рамках программы "УМНИК - Аэронет".Авторы проекта намерены создать специальный сайт, через который можно будет заполнить данные, подать заявку и там же получить разрешение. В перспективе интернет-сервис будет доступен в виде мобильного приложения для смартфонов.Технологию предполагается отработать в регионах Поволжья при поддержке и участии рабочей группы “Аэронет” Национальной технологической инициативы (“Аэронет” НТИ ), которая организует взаимодействие онлайн-сервиса с соответствующими госорганами и структурами. Самарская разработка станет в перспективе частью специализированного всероссийского портала, через который смогут получать разрешения на полет владельцы беспилотников по всей стране.В команду разработчиков вошли студенты различных институтов и факультетов университета. Руководитель проекта - победитель конкурса программы "УМНИК" Дмитрий Павлов, студент пятого курса Института авиационной техники, направление “Самолето- и вертолетостроение”.Создаваемую для онлайн-сервиса компьютерную программу оснастят специальными алгоритмами, по которым заявленная пользователем информация о планируемом полете беспилотника будет сверяться с базой данных ограниченных и запрещенных зон и передаваться по защищенным каналам связи в те или иные госорганы, ответственные за выдачу разрешений."На нашем интернет-сервисе будет возможность написания представлений и планов полетов в автоматическом режиме, а также автоматическое составление системой заявления на получение разрешения в органы местного самоуправления. Пользователю нужно будет внести ряд параметров – место, дата, время полёта и учетный номер беспилотного воздушного судна. Имея эти данные, система оперативно, без участия человека, составит документы на получение разрешения на полет. Ключевым параметром нашего интернет-сервиса является возможность его самостоятельной работы с регулирующими органами", - подчеркнул Павлов.По его словам, аналогов данной системы в настоящее время в российской базе патентов не обнаружено и по итогам научно-исследовательских работ планируется подать заявку на патент.