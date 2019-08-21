Самарские школы готовы к новому учебному году
21 августа 2019 14:46
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В этом учебном году в первые классы планируется принять порядка 14 500 учащихся, что на 909 больше, чем в прошлом. В настоящее время продолжается прием заявлений в 1-ый класс в муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара, осуществляемый через «Портал образовательных услуг» государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональной системой образования».
Для подготовки самарских школ к новому учебному году проведен целый комплекс мероприятий.
Так, по словам Светланы Чикановской, в образовательных организациях города отремонтированы: 17 пищеблоков, 4 спортивных зала, 2 актовых зала, 5 прачечных. Также в 4 учреждениях произведена замена оконных блоков, на 19 объектах осуществлен ремонт кровли, на 4 – фасадов, в 11 – ремонт ограждений и др.
В рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа» в таких учреждениях, как Гимназия № 1, Самарский лицей информационных технологий, Лицей авиационного профиля № 135, Школа № 53 проведены ремонтные работы в помещениях кабинетов технологии. Министерством образования и науки Самарской области планируется поставка нового оборудования для данных кабинетов.
В этом году из бюджета городского округа Самара было выделено порядка 200 миллионов рублей на текущий ремонт в образовательных учреждениях (это на 20 миллионов больше по сравнению с прошлым годом) и 254 миллиона рублей из бюджета Самарской области на проведение противоаварийных мероприятий и ремонтных работ.
В период со 2 по 14 августа 2019 года специалисты городского Департамента образования совместно с профильными ведомствами осуществили проверку 387 образовательных учреждений на предмет готовности к новому учебному году. Серьезных замечаний межведомственная комиссия не выявила. Проверенные школы к новому учебному году готовы.
В ходе пресс-конференции отдельно обсуждался вопрос организации обучения детей, проживающих в мкр. Крутые Ключи. Дело в том, что на сегодняшний день в микрорайоне проживает порядка 3,5 тысяч детей школьного возраста. В то время как школа №7 рассчитана на 1360 человек, при этом строительство новой школы запланировано в ближайшей перспективе. Как сообщила заместитель руководителя городского Департамента образования, рассматривается возможность временного обучения учащихся 4, 6 и 8 классов в здании образовательной организации, расположенной в Волжском районе. Это потребует организовать доставку учащихся на автобусе в школу. При этом – вопросы безопасности детей – в приоритете.
«Данный вопрос требует согласованного взаимодействия нескольких ведомств. Окончательное решение пока не принято. Но в любом случае школьные перевозки могут быть организованы только в соответствии с нормативными требованиями безопасности. Сейчас этим также занимаются Администрации районов, ГИБДД, Департамент транспорта, Департамент городского хозяйства и экологии», - отметила Светлана Чикановская.
Среди важных нововведений заместитель руководителя профильного департамента отметила внедрение федеральных государственных стандартов во всех школах города.
«В зависимости от выбранного профиля, для учащихся 10-11 классов составляются индивидуальные учебные планы, которые подразумевают как углубленное изучение отдельных предметов, так и базовое», - пояснила Светлана Чикановская.
Кроме того, учащиеся начальной школы и среднего звена в этом учебном году смогут изучать историю Самарского края по новым учебникам, которыми обеспечены все образовательные организации города, передает пресс-служба горадминистрации.
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