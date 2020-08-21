Самарские педагоги смогут получать дополнительное образование на базе проектного офиса «Самара. Цифра.ру»

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В век современных технологий в образовательных учреждениях Самары особое внимание уделяется качественной подготовке педагогического состава. В настоящее время самарские школы получают оборудование, способствующее формированию современной цифровой образовательной среды. Соответственно, педагоги должны быть готовы к тому, чтобы без промедления начинать работать на нем.В связи с этим в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, в МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара создан проектный офис новых образовательных практик «Самара. Цифра.ру».Офис новых практик способствует созданию активной проектной базы, позволяющей учителям заниматься повышением квалификации и проводить собственную образовательную траекторию.По словам директора МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара Эльчина Гашимова, трансформация центра развития образования путем создания сетевых площадок является выходом на новый рубеж. Техника для проведения естественно-научных онлайн-экспериментов и 3D-моделирования, интерактивные доски – все это не только помогает на курсах повышения квалификации, но и позволяет делать процесс образования интересным, качественным, с современным подходом, передает пресс-служба горадминистрации.