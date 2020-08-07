Самарская площадка детского технопарка «Кванториум 63» заняла 3 место в рейтинге Фонда новых форм развития образования

Всего в рейтинге учитывались показатели 56 площадок федеральной сети «Кванториум». При составлении рейтинга детских технопарков учитывались такие показатели, как количество мероприятий, проводимых организацией, победы на региональных, федеральных и международных соревнованиях.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, главное в том, что кванториум - это не кружок по интересам. Технопарк ставит перед собой более масштабные задачи. Научившись работать в лабораториях и мастерских, дети примерят на себя роли инженеров и ученых - их ждут собственные научные проекты. Технопарк дает предпрофессиональную подготовку, с которой можно поступать в лучшие российские вузы.
Сегодня на самарской площадке детского технопарка «Кванториум 63» обучается 1000 воспитанников по 5 направлениям: «ИТ-квантум», «Робоквантум», «Аэроквантум», «Космоквантум», «VR/AR-квантум» (виртуальная и дополненная реальность).
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