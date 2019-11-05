Самарская область вошла в ТОП-25 мониторинга качества приема в российские вузы в 2019 году

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Мониторинг проводится с 2009 года и служит важным показателем не только качества знаний зачисленных на первый курс абитуриентов, но и репутации самых университетов. Мониторинг традиционно является ключевым ориентиром при выборе абитуриентами вуза и образовательной программы. В 2019 году исследование было проведено Высшей школой экономики и Яндекс при поддержке Минобрнауки России и Рособрнадзора. Качество приема оценивалось по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ.Как отмечают авторы исследования, если говорить об общей картине по России, то средний балл ЕГЭ зачисленных в вузы (как на бюджетные, так и на платные места) вырос по сравнению с 2018 годом. По бюджетному приему средний балл поднялся на 1,3 пункта (с 68,7 до 70 баллов), по платному приему – на 1,2 пункта (с 62,3 до 63,5 баллов).Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2019 году в вузы Самарской области, составил 67,7 балла, что на 1,6 балла больше, чем в прошлом году. По этому показателю область занимает 25-е место среди всех регионов России. Средний балл платного приема в области в этом году составил – 61,5 (в среднем по России – 63,5), что на 1,5 балла больше по сравнению с 2018 годом.В исследовании отмечается что, впервые в истории российского высшего образования в 2019 году на большую половину бюджетных мест в вузах России зачислены отличники (70+), а на платных местах отличников теперь больше 30%. Группа вузов очень высокого качества растет очень быстро – на 42% за год, а вот «просто» высокого качества – ощутимо медленнее. Это, как считают эксперты, показывает рост поляризации вузов по качеству, укрепление группы «очень сильных», которые растут за счет перетока к ним сильных абитуриентов из других вузов в том числе на платные места.В топ-25 государственных вузов по качеству бюджетного приема (численность приема – более 100 чел.) вошли 15 московских вузов, 6 петербургских, два из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края. В топ-10 вузов-лидеров по качеству бюджетного приема с баллами выше 90 в 2019 году вошли МФТИ (97,3), МГИМО (96,2), НИУ ВШЭ в Москве (95,4), НИЯУ «МИФИ» (93,6), Университет ИТМО (92,7), СПбГУ (92,4), НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (92), МГУ (91), РАНХиГС (90,3) и Всероссийская академия внешней торговли (90).Лучшие показатели по качеству бюджетного приема из вузов Самарской области продемонстрировал Самарский государственный экономический университет. Средний балл ЕГЭ ребят, поступивших на бюджет в этот вуз, составил 80,2 балла, что на 0,7 больше, чем в прошлом году.Лидеры качества платного приема практически совпадают с лидерами бюджетного. Все сильнейшие вузы в платном приеме имеют средний балл выше 70, а шесть вузов – выше 80: МФТИ (88,6), НИУ ВШЭ (83,8), МГИМО (83,6), СПбГУ (80,7) и филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (80,6).Самое высокое качество платного приема в Самарской области в этом году показала Тольяттинская академия управления. В этот вуз было зачислено 42 человек со средним баллом ЕГЭ 66,8.Авторы мониторинга отмечают, что интересным фактом становится растущее число молодых людей, которые выбирают платное обучение в ведущих вузах, имея возможность учиться на бюджетных местах в вузах среднего сегмента по качеству. Многие абитуриенты, которым не хватило баллов для поступления на бюджетное место в вуз из топ-10, предпочитают поступить на платное место в этом вузе, отказываясь от бюджетных мест в следующих десяти по рейтингу качества приема вузах.Таким образом, можно утверждать, что в России начал работать эффект репутации. Разница в зарплатной премии между выпускниками наиболее селективных вузов и вузов «неразборчивых» становится заметной абитуриентам. Поэтому их значительная часть делает инвестицию, выбирая платные места в высокоселективных вузах.Результаты исследования демонстрируют, что всё более заметный вес в платном наборе приобретают направления, ассоциируемые с современными перспективными профессиями: цифровыми технологиями (в т.ч. гуманитарными), креативной индустрией, а также поддержкой благополучия и развития «мягких навыков». Такой вывод можно сделать, анализируя прирост среднего балла и спрос (численность поступивших) на платные места, – иными словами, популярность направления среди будущих студентов.Традиционные лидеры платного приема – государственное и муниципальное управление, юриспруденция, менеджмент, экономика – постепенно теряют позиции, уступая в качестве перспективным профессиональным направлениям. Этот тренд начали улавливать семьи, но еще не уловили (либо не успели развернуться к нему) частные вузы, предлагающие в основном подготовку по социально-экономическому профилю. Такую смену тренда можно объяснить и запоздалым «прозрением» семей, обнаруживших риски трудоустройства по ранее популярным направлениям, и накопленным эффектом профессиональной ориентации и популяризации новых профессий, передает пресс-служба НИУ ВШЭ.