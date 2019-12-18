Самарская область станет площадкой проведения зимней школы «Инженерное лидерство»

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Всего заявки на участие в зимней школе подали более 306 студентов из 112 вузов страны. Студенты представляют 54 регионов страны.Зимняя школа «Инженерное лидерство» пройдет с 27 января по 1 февраля на базе кампуса Самарского университета.«На олимпиаде «Я — профессионал» наш университет организует направление «Автомобилестроение». Но зимнюю школу мы намеренно делаем шире, чтобы она была интересна студентам инженерных и технических специальностей. Мы считаем, что в 21 веке востребованный инженер — это человек, обладающий высококлассными профессиональными компетенциями, который может собрать команду профессионалов, организовать проектную работу, вести за собой или быть незаменимой частью инжинирингового центра. Именно поэтому всю программу школы «Инженерное лидерство» можно условно разделить на две части. Первая — образовательная, в рамках которой мы разделим участников на подгруппы по академическим интересам, познакомим с университетскими лабораториями и предприятиями-партнерами. Вторая часть программы — это большой блок мероприятий, направленных на развитие «гибких навыков», в том числе мастер-классы и занятия по управлению проектами, решению изобретательских задач и так далее. Также мы планируем провести серию встреч участников школы с ведущими работодателями отрасли для неформального общения представителей компаний со студентами. Сейчас мы ведем переговоры с представителями АвтоВАЗа, Volkswagen, Mercedes, Bosсh и другими предприятиями, которые крайне заинтересованы в хантинге инициативных и целеустремленных молодых людей», рассказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.Из присланных заявок по конкурсу мотивационных эссе будут отобраны 150 студентов. Участие в зимней школе бесплатное, расходы на проживание и питаниеучастников берут на себя организаторы зимней школы.Напомним, в рамках проекта «Я – профессионал» пройдут 18 зимних междисциплинарных школ в 8 городах страны. Всего на участие в зимних школах было подано более 8 тысяч заявок от студентов со всей страны, передает пресс-служба олимпиады студентов «Я – профессионал».