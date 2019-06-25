Самарская команда НОЦ вместе с командами вузов проведет брейнсторм по отбору инновационных проектов на «Остров 10-22»

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26 июня в 11.00 по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151/Студенческий переулок,8, Общий зал заседаний, (помещение Стартап-центра Самарского университета) участники команды Научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области вместе с командами четырех вузов проведут брейнсторм по подготовке проектов для участия в образовательном интенсиве «Остров 10-22», который пройдет в июле в Москве.«Команды обсудят проекты, которые были подготовлены по итогам прошедших проектных и коммуникативных сессий, организованных самарским оргкомитетом образовательного интенсива «Остров 10-22». В первую очередь это проекты, направленные на цифровую трансформацию университетов», — пояснил руководитель делегации Самарского НОЦ, первый проректор Самарского национального исследовательского университета им. С.П. КоролеваПредставители четырех вузовских команд – Самарского университета, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного аграрного университета и Тольяттинского государственного университета и команды НОЦ Самарской области также обсудят единый стиль представления команд Самарской области на «Острове 10-22».Образовательный интенсив «Остров 10-22» пройдет в Москве с 10 по 22 июля. Его цель – развитие команд региональных университетов, реализующих системные изменения. Это ориентация на развитие высокотехнологичных секторов экономики региона, способствующих технологическому прорыву.Организатором интенсива выступает министерство науки и высшего образования РФ совместно с АНО «Университет 2035», АНО «Платформа НТИ», АНО «Агентство стратегических инициатив», АО «Российская венчурная компания», Фонд «Сколково» и АНО ВПО «Сколковский институт науки и технологий».Участниками проекта станут более 100 команд вузов и научно-образовательных центров (НОЦ), а также лидеры образовательных проектов и стартапов со всех регионов России. Самарскую делегацию представят команда НОЦ Самарской области и 4 вузовские команды, которые прошли конкурсный отбор и получили право участия, передает пресс-служба облправительства.