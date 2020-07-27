СамГУПС предлагает абитуриентам бюджетные места и востребованные специальности

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Многие самарские школьники уже определились с выбором и дистанционно подают документы в Самарский государственный университет путей сообщения. На середину июля в приемную комиссию вуза было подано свыше 2000 заявлений, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года. И это нормально. Ведь СамГУПС – крупнейший транспортный вуз Приволжского федерального округа, который готовит профессионалов для транспортной отрасли страны. Понятно, что у ребят возникает много вопросов, например, смогут ли они освоить программы подготовки, специфику будущей профессии, и самое главное – хватит ли родительского кошелька, чтобы учиться в престижном вузе? Все зависит от заинтересованности студента в результатах учебы.Как рассказал первый проректор СамГУПС Виталий Асабин, университет открыт для своих будущих студентов и предлагает реальные варианты, чтобы каждый заинтересованный школьник смог стать студентом. Для этого в вузе предусмотрены меры поддержки для поступающих с высоким баллом ЕГЭ. Скидки на обучение в зависимости от результатов ЕГЭ начинаются от 5% при результатах ЕГЭ от 140 до 149 баллов и заканчиваются 100% при результатах ЕГЭ от 240 баллов и выше. По сути, абитуриент получает возможность учиться бесплатно даже на тех направлениях, где нет бюджетных мест.Так, в этом году в СамГУПС на программы бакалавриата и специалитета выделено 661 бюджетное место и 682 места с оплатой обучения. На программы магистратуры -29 бюджетных мест и 248 – с оплатой. На заочную форму обучения выделено 175 бюджетных мест по программам специалитета. Прием ведется на 12 специализаций со сроком обучения 5 лет и 16 профилей бакалавриата со сроком обучения 4 года.Традиционно среди направлений бакалавриата пользуются спросом IT-направления подготовки, а также транспортная логистика. Ведь выпускники по таким направлениям востребованы не только в транспортной сфере, но и других отраслях.Среди программ специалитета одними из наиболее востребованных специальностей являются «Системы обеспечения движения поездов» и «Подвижной состав железных дорог». Это связано с гарантированным трудоустройством после учебы на предприятиях железнодорожного транспорта компании ОАО «Российские железные дороги». Компания РЖД работает стабильно, своим работникам предоставляет полный соцпакет, высокую заработную плату и возможность карьерного роста.И ещё одна особенность транспортного университета – возможность целевого обучения, то есть обучения по договору с будущим работодателем. Для заключения договора необходимо обратиться на предприятие, имеющее право заключать договор о целевом обучении. Целевое направление на учебу от предприятия – это возможность учиться бесплатно, получать повышенную стипендию, а также гарантированное трудоустройство после окончания учебы, передает пресс-служба СамГУПС.Фото: пресс-служба СамГУПС