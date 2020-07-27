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СамГУПС предлагает абитуриентам бюджетные места и востребованные специальности

27 июля 2020 14:54
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Университет открыт для своих будущих студентов и предлагает реальные варианты, чтобы каждый заинтересованный школьник смог стать студентом.
Приемная кампания 2020 года преодолела экватор, абитуриенты ждут опубликования результатов ЕГЭ, впереди поступление и учеба в выбранном вузе.

Многие самарские школьники уже определились с выбором и дистанционно подают документы в Самарский государственный университет путей сообщения. На середину июля в приемную комиссию вуза было подано свыше 2000 заявлений, что сопоставимо с показателем аналогичного периода прошлого года. И это нормально. Ведь СамГУПС – крупнейший транспортный вуз Приволжского федерального округа, который готовит профессионалов для транспортной отрасли страны. Понятно, что у ребят возникает много вопросов, например, смогут ли они освоить программы подготовки, специфику будущей профессии, и самое главное – хватит ли родительского кошелька, чтобы учиться в престижном вузе? Все зависит от заинтересованности студента в результатах учебы.

Как рассказал первый проректор СамГУПС Виталий Асабин, университет открыт для своих будущих студентов и предлагает реальные варианты, чтобы каждый заинтересованный школьник смог стать студентом. Для этого в вузе предусмотрены меры поддержки для поступающих с высоким баллом ЕГЭ. Скидки на обучение в зависимости от результатов ЕГЭ начинаются от 5% при результатах ЕГЭ от 140 до 149 баллов и заканчиваются 100% при результатах ЕГЭ от 240 баллов и выше. По сути, абитуриент получает возможность учиться бесплатно даже на тех направлениях, где нет бюджетных мест.

Так, в этом году в СамГУПС на программы бакалавриата и специалитета выделено 661 бюджетное место и 682 места с оплатой обучения. На программы магистратуры -29 бюджетных мест и 248 – с оплатой. На заочную форму обучения выделено 175 бюджетных мест по программам специалитета. Прием ведется на 12 специализаций со сроком обучения 5 лет и 16 профилей бакалавриата со сроком обучения 4 года.

Традиционно среди направлений бакалавриата пользуются спросом IT-направления подготовки, а также транспортная логистика. Ведь выпускники по таким направлениям востребованы не только в транспортной сфере, но и других отраслях.

Среди программ специалитета одними из наиболее востребованных специальностей являются «Системы обеспечения движения поездов» и «Подвижной состав железных дорог». Это связано с гарантированным трудоустройством после учебы на предприятиях железнодорожного транспорта компании ОАО «Российские железные дороги». Компания РЖД работает стабильно, своим работникам предоставляет полный соцпакет, высокую заработную плату и возможность карьерного роста.

И ещё одна особенность транспортного университета – возможность целевого обучения, то есть обучения по договору с будущим работодателем. Для заключения договора необходимо обратиться на предприятие, имеющее право заключать договор о целевом обучении. Целевое направление на учебу от предприятия – это возможность учиться бесплатно, получать повышенную стипендию, а также гарантированное трудоустройство после окончания учебы, передает пресс-служба СамГУПС.



Фото:   пресс-служба СамГУПС
 
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Комментарии


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26 июля 2020  11:45 
В Самарской области за сутки на 26 июля выявлен еще 41 заболевший коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 6660.   Умер еще один пациент. Здравоохранение
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Дмитрий Азаров поздравил моряков с Днем Военно-Морского Флота
26 июля 2020  11:33 
Дмитрий Азаров поздравил военных моряков с Днем Военно-Морского Флота
 В этот день Губернатор вместе с депутатами Губернской Думы, действующими и отставными военными моряками возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам на... Социум
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Акценты
В Приволжском федеральном округе состоится региональный этап конкурса Цифровой прорыв
27 июля 2020  11:28 
В Приволжском федеральном округе состоится региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»
 ля участия в региональном этапе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса «Цифровой прорыв», выбрать один из восьми региональных... Образование
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Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны авторитет и слава войск не только в нашей стране, но и за рубежом.
26 июля 2020  14:30 
В Самаре увековечили память выдающегося командира «крылатой пехоты» - Героя Советского Союза Василия Маргелова
Он олицетворял целую эпоху в развитии и становлении ВДВ, с его именем связаны авторитет и слава войск не только в нашей стране, но и за рубежом.  Социум
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С раннего утра самарская набережная заполнилась людьми в тельняшках. Многие пришли с женами и детьми.
26 июля 2020  14:01 
В Самарской области почтили память Соловецких юнг
С раннего утра самарская набережная заполнилась людьми в тельняшках. Многие пришли с женами и детьми.  Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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23 июля 2020  10:56
В Тольятти обновят Центральный парк
В Тольятти обновят Центральный парк
 Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г.  Новости Тольятти
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