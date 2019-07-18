СамГТУ вошел в число 15 лучших технических вузов России

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Всероссийский проект охватил около 700 высших учебных заведений с государственной аккредитацией. Общий рейтинг вузов складывается из профильных, составленных по отдельным отраслям наук (технические, гуманитарные, медицинские и другие). Они, в свою очередь, формируются на основе предметных, где оценивается значимость учреждений по основным реализуемым дисциплинам.В зависимости от занимаемой позиции в каждом рейтинге все университеты разделили на четыре категории: лучшие, выше среднего, ниже среднего и слабые.В общем списке лучших вузов Самарский политех занял 39 строчку, а среди технических – 14. Высокие показатели у опорного университета и в рейтингах по отдельным предметам. Так, в категории «ЖКХ, домоводство, бытовое обслуживание» Политех закрепился на второй позиции, «Водное хозяйство» – на третьей, «Строительство. Архитектура» – на четвертой, «Охрана окружающей среды. Экология человека» – на седьмой.В первую тридцатку учебных заведений наш университет вошел разделах «Математика», «Химия», «Химическая технология», «Механика», «Электротехника», «Энергетика». В числе лучших Политех также упомянут в предметных рейтингах «Физика», «Автоматика. Вычислительная техника», «Машиностроение», «Народное образование. Педагогика» и «Экономика. Экономические науки».Рейтинг российских вузов «Национальное признание – 2019» основан на оценке экспертного потенциала учреждения по предметным областям на основе данных в открытых источниках (РИНЦ). Его составитель – ООО «УниверЭксперт – Академический критик», передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ