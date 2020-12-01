СамГТУ устроит День открытых дверей для старшеклассников онлайн

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В воскресенье 6 декабря Самарский государственный технический университет проведет День открытых дверей в дистанционном формате.

Школьники и их родители смогут пообщаться с преподавателями, узнать о направлениях обучения и перспективах трудоустройства выпускников, посетить онлайн-экскурсии по лабораториям и учебным центрам, узнать о культурной, спортивной и научной жизни факультетов.

Старт - в 12:00. Перед абитуриентами выступят проректор по развитию кадрового потенциала Евгений Франк, ответственный секретарь приемной комиссии Политеха Виктория Шурыгина, начальник военного учебного центра Александр Зорин и председатель профбюро института нефтегазовых технологий Кристина Ваганова.

В 13:00 начнутся презентации отдельных институтов и факультетов, пишет Самру.ру.