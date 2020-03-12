СамГТУ проводит урбанистический форум

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Участников форума ждут открытые лекции от представителей опорного университета, университета Bauhaus, НИУ «Высшая школа экономики» и КБ Стрелка. Эксперты расскажут о концепции Европейского города, особенностях развития городов постсоветского пространства, поделятся опытом разработки стратегии пространственного развития. А в формате круглого стола состоится обсуждение перспектив и проблем развития Самары. С программой форума можно ознакомиться здесь.К участию приглашаются все желающие. Встреча начнется в 12:00 по адресу: ул. Вилоновская, 10 (Союз архитекторов России), передает пресс-служба СамГТУ.