СамГМУ вошел в состав Российского-Сингапурского Делового Совета

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Соглашение предусматривает расширение взаимодействия между СамГМУ и Советом в области продвижения российскихвысокотехнологичных медицинских разработок на рынки стран Юго-Восточной Азии, расширение двустороннего российско-сингапурского делового обмена медицинскими технологиями, сотрудничества в вопросах обучения российских врачей сингапурскими специалистами и сингапурских врачей самарскими специалистами. Одним из направлений станет сотрудничество в области телемедицины.В ближайшее время руководство и сотрудники СамГМУ при участии и поддержке Представительства Совета в Приволжском федеральном округе (руководитель – Максим Николаевич Багаев) планируют принять участие в деловой миссии в Сингапур, организуемой Российско-Сингапурским Деловым Советом, с целью обмена опытом с сингапурскими партнерами и формирования новых каналов международной научной кооперации и коммуникации.«Сотрудничество с Советом открывает перед нами новые возможности, в частности выход на новые рынки. Одним из направлений взаимодействия станет представление разработок СамГМУ в Центре зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов, созданном Советом при поддержке госкорпорации «Ростех» в Сингапуре», - прокомментировал директорИнститута инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. Подписанное Соглашение открывает возможности к сотрудничеству и в других сферах, позволяя достойно представить разработки самарских ученых и производителей в странах АСЕАН, передает пресс-служба СамГМУ.