СамГМУ покажет на фестивале «NAUKA 0+» увлекательный мир медицины

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Тематические станции «Юный хирург», «Юный офтальмолог», «Юный травматолог», «Юный микробиолог» ждут в том числе самых маленьких участников – дошкольников. Также гости фестиваля смогут сами провести хирургическую операцию в виртуальной реальности.«Юный хирург» познакомит ребят с настоящими хирургическими инструментами, они научатся вязать хирургические узлы и накладывать швы на искусственной коже. На площадке «Юный офтальмолог» при помощи макета можно будет изучить строение глаза и провести опыты на настоящем макропрепарате (бычьем глазе). На станции «Юный травматолог» участники научатся накладывать основные виды повязок, изучат рентгеновские снимки и узнают, как выглядят на них переломы. «Юный микробиолог» предложит изучить мир под микроскопом. А на площадке «Помоги пострадавшему» ребят научат оказывать первую помощь.Современные медицинские технологии продемонстрирует площадка «Виртуальный хирург»: с помощью очков виртуальной реальности участники смогут провести настоящую трахеостомию – хирургическую операцию, которая требуется при непроходимости верхних дыхательных путей. Ни один пациент не пострадает!Изучению химии будут посвящены площадка «Менделеев», где ребята на скоростьсоберут паззл – таблицу Менделеева, и «Увлекательный мир химии» – здесь можно научиться писать тайные послания, узнать, почему масло не смешивается с водой, и самим делать химические опыты. Также участников ждет розыгрыш призов и красочная фотозона.Посмотреть расписание недели «Физика медицины» можно в официальном сообществе фестиваля в Самаре: https://vk.com/festivalnauki63, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства