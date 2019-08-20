Школы региона получили 69 новых автобусов

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Менее двух недель осталось до момента, когда в школах Самарской области прозвенит первый звонок. Активная подготовка к новому учебному году велась в период летних каникул по целому ряду направлений: от проведения ремонтов в общеобразовательных учреждениях до закупки необходимого оборудования и техники. Одно из важнейших направлений — обновление парка школьных автобусов. Во вторник, 20 августа, губернатор Самарской областипередал ключи от 69 автобусов руководителям 67 школ региона.В преддверии нового учебного года транспортные средства получили образовательные учреждения, в которых обучаются дети из удаленных районов. Это, в том числе, образовательный центр имени братьев Глубоковых в селе Лопатино Волжского района, школа в селе Малячкино Шигонского района, школа в поселке Междуреченск Сызранского района, школа в селе Кротовка Кинель-Черкасского района и другие.«Я рад вас всех приветствовать и очень рад тому, что сегодня главная площадь нашего региона — площадь Куйбышева — выглядит вот так, что она занята школьными автобусами, которые мы сегодня передаём в образовательные округа и школы, — обратился Дмитрий Азаров к коллективам образовательных учреждений. — Я знаю, что сейчас самое напряженное время: вы готовитесь ко Дню знаний, который будет настоящим праздником для тысяч ребят. Я хочу вас поблагодарить за ваш напряженный труд по подготовке к учебному году, за ту работу, которую вы уже провели по приведению в порядок школ. Ребятам, возвращаясь в школы после летних каникул, приятно заходить в отремонтированные здания, видеть, что есть новый инвентарь, новое оборудование, чувствовать вашу заботу».На закупку автобусов, оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями безопасности, включая тахографы и системы ГЛОНАСС, из регионального бюджета выделено 135 миллионов рублей. Автобусы будут задействованы на 83 школьных маршрутах. Планируется, что ежедневно они будут перевозить почти 2 000 детей.Губернатор обсудил с директорами школ и водителями преимущества новых машин. По мнению водителей, их немало — например, теперь в автобусах есть кондиционеры и специальные полки для размещения рюкзаков, на аварийные выходы поставлен специальный датчик, который препятствует случайному открыванию, а в экстренном случае можно подать сигнал одной кнопкой — и по координатам автобуса будет незамедлительно выслана помощь.«Наш приоритет — безопасность и комфорт транспортных средств, — отметил Губернатор, обращаясь к водителям автобусов. — Прошу вас очень внимательно следить за этими автобусами, понимая, что вам доверено самое дорогое для каждого из нас, для каждого родителя, — дети».Обеспечение школьными автобусами — это еще один шаг к тому, чтобы уровень образования соответствовал самым современным требованиям вне зависимости от того, где проживают дети — в больших городах или небольших сельских поселениях. На это нацелен национальный проект «Образование». В рамках нацпроекта только в 2019 году построены новые школы, закуплено оборудование, в десятках школ будут открыты центры цифрового и гуманитарного профиля, появятся мини-технопарки «Кванториум». Продолжится и обновление парка школьных автобусов: в следующем году на эти цели в областном бюджете уже заложено 75 миллионов рублей.