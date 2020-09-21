«Росводресурсы» приглашают самарских студентов принять участие в экологическом онлайн-квесте

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«Росводресурсы» объявили о начале регистрации участников на Всероссийский студенческий экоквест «Вода.Online». Студенты Самарской области также станут участниками экологического квеста. Интеллектуальная игра, направленная на экологическое просвещение и пропаганду бережного отношения к воде, организована Федеральным агентством водных ресурсов. Экоквест - это 20 увлекательных вопросов и заданий, которые раскрывают ценность и уникальность водных объектов России.

Регистрация участников продлится до 15 октября 2020 года. С 1 по 15 октября на сайте будут открыты задания: 16 тестов на определение уровня водной грамотности и несколько креативных заданий на выбор. Всего участниками экоквеста станут более 2 000 российских студентов высших, средних профессиональных и средних специальных учебных заведений в возрасте от 15 до 30 лет.

Все участники экоквеста «Вода.Online» получат гарантированные призы – дипломы и скидки на онлайн-обучение от Центра «Нетология».

Призеры и победители получат часы Apple Watch, сертификаты на прохождение образовательных курсов, поездку на Всероссийский юниорский водный форум в Москву, экшн-камеры, беспроводные колонки, брендированные толстовки.

«Сегодня тема бережного отношения к окружающей среде стала ключевой для экономического и социального развития, а экологическая сфера занятости одной из наиболее перспективных. Самым уязвимым ресурсом в экосистеме является вода. Потому забота о ней – дело каждого. Убежден, среди участников квеста нет тех, кто в вопросе защиты водоемов нуждается в дополнительной мотивации», - прокомментировал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Проведение экоквеста в своих социальных сетях уже поддержали популярные российские блогеры: Марьяна Ро, Саша Спилберг, Катя Адушкина, Стас Ярушин, Ева Миллер, Гэри.

Задания квеста разработаны совместно с финалистами Всероссийского юниорского водного конкурса. Молодые студенты-экологи вошли в состав жюри наряду с профессионалами отрасли. Экспертную оценку участникам дадут: советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш, директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин и др.

Квест проводится в партнерстве с Институтом консалтинга экологических проектов, который является организатором Всероссийского юниорского водного конкурса и форума. Главным образовательным партнером мероприятия выступает Центр онлайн-обучения «Нетология», передает пресс-служба Росводресурсов.