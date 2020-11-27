Роспотребнадзор предложил продлить санитарные меры в школах до 2022 года

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Проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Сейчас особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, они будут продлены на год.

Постановление, срок действия которого предлагается изменить, было принято 30 июня. Согласно ему, в детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц», а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда.

Постановление также ввело обязательную проверку температуры у детей. Кроме того, документ обязал школы закрепить за одним классом определённый кабинет, где проходит большинство уроков. В детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах – проходить обработку каждый день, передает Радио Маяк.