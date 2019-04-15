Рособрнадзором СО был выявлен факт подмены личности выпускника при сдаче ЕГЭ

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Факт подмены был обнаружен при просмотре сотрудниками ведомства записей с камер видеонаблюдения в ходе перепроверки соблюдения порядка проведения ЕГЭ. Материалы, свидетельствующие о данном факте, уже переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушение. В отношении сложившейся ситуации, а также действий организаторов и руководителя пункта проведения экзамена проводится служебное расследование.Рособрнадзор осуществляет регулярный мониторинг ЕГЭ в субъектах РФ, в том числе проводит работу по выявлению нарушений порядка проведения экзамена его участниками и лицами, привлекаемыми к его проведению.Выстроенная система позволяет обеспечить максимальную объективность проведения ЕГЭ, фиксируя все виды нарушений.Видеозаписи проведения ЕГЭ и экзаменационные работы участников хранятся и продолжают анализироваться специалистами после завершения экзаменов. Аномалии в результатах ЕГЭ и апелляций также находятся в зоне внимания Рособрнадзора. Кроме того, ежегодно перепроверяется часть высокобалльных и стобалльных работ., передает пресс-служба облправительства.