Ректором СамГТУ переизбран Дмитрий Быков

117

Кандидаты на должность – Дмитрий Быков и проректор по инновационной деятельности Константин Савельев – выступили с тезисами своих программ и ответили на вопросы участников конференции. Затем началась процедура тайного голосования. По результатам подсчета голосов победителем выборов стал Дмитрий Быков. За его кандидатуру проголосовали 164 человека, за оппонента – 29.– Бренд нашего университета возрастающий, положительный, – подчеркнул ректор. – Мы занимаем достойное место в образовании, и не только в российском, наши успехи видны за рубежом. А это значит, что мы идем правильным путем и принимаем верные решения. Сейчас у нас есть все условия, чтобы развиваться дальше и достигать новых вершин. И очень важно, что мы живем и работаем как одна семья. Поэтому моя главная задача – сделать так, чтобы нашим сотрудникам хорошо работалось, а нашим студентам интересно было учиться, передает пресс-служба СамГТУ.Фото Екатерины Ананьевой