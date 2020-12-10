Ректор ПГУТИ поблагодарил Дмитрия Азарова за сохранение самостоятельности вуза

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Ректор ПГУТИ Дмитрий Мишин написал главе региона письмо с благодарностью от имени преподавателей и студентов вуза. По мнению руководителя вуза, именно помощь Дмитрия Азарова помогла сохранить университету самостоятельность.

В планах Россвязи было превратить российские вузы в филиалы Московского Университета связи и информатики. Самостоятельность должны были потерять Университеты связи Самары, Новосибирска и Санкт-Петербурга.



С резкой критикой этой инициативы выступил Дмитрий Азаров. Он обратился в Правительство РФ. Губернатор в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву привел доводы в пользу сохранения ПГУТИ в качестве отдельного вуза.



- Оценив негативные последствия потери статуса университета, Правительство Самарской области, Совет ректоров и научное сообщество региона пришли к единому несогласию с планируемой реорганизацией. Просим поддержать нашу позицию о сохранении ПГУТИ в качестве самостоятельного вуза, - написал Шадаеву Дмитрий Азаров.



Реакция последовала в течение одной недели. Под контроль ситуацию взял зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, он посчитал вопрос о слиянии вузов "преждевременным".



Таким образом, после вмешательства Дмитрия Азарова статус самостоятельного вуза ПГУТИ удалось сохранить.

Ректор университета Дмитрий Мишин, выражая благодарность губернатору, подчеркнул: "В 2020 году при Вашей огромной поддержке НОЦ "Инженерия будущего" получал статус НОЦ мирового уровня, победив в конкурсе, проводимом Министерством науки и высшего образования РФ. ПГУТИ является активным участником НОЦ "Инженерия будущего" и представлен в рабочих комитетах по умному транспорту, искусственному интеллекту и умному сельскому хозяйству.



Уважаемый Дмитрий Игоревич! От лица всего педагогического состава, сотрудников, а также студентов университета выражаю Вам огромную благодарность за поддержку ПГУТИ!" - написал Дмитрий Мишин, передает sova.info.