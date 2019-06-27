Региональный Дом научной коллаборации откроется в Самарской области в этом году
27 июня 2019 17:24
108
Основная задача нового центра — развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды и площадки формирования кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации и реализации технологических инноваций, а также популяризация научно-технического творчества, развитие системы молодежного наставничества.
«Создание Дома научной коллабарации проходит при непосредственной поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Этот центр открывает новые возможности ранней профессиональной ориентации детей. Позволяет вовлекать старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность. Стоит отметить, что их наставниками будут преподаватели и ученые Самарского государственного технического университета»,- отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.
Дом научной коллаборации (ДНК) откроется на база Самарского государственного технического университета. Его создание идет за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств вуза.
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Все занятия будут проводиться на бесплатной основе.
В структуре Дома научной коллаборации (ДНК) созданы четыре образовательных блока:
«Детский университет» – направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования. Подготовка включает направления, соответствующие профилю университета.
«Малая академия», где реализуется комплекс дополнительных программ для детей, обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального образования.
«Урок «Технология», способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.
«Педагог К-21» – комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.
Направления обучения охватывают основные компетенции университета: информационные технологии, робототехника, химия и экология, биотехнологии, промышленный дизайн и архитектура, пищевые технологии, геология, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
27 июня 2019 21:25
В связи с выполнением очередного этапа работ на инженерных сетях в рамках строительства мостового перехода «Фрунзенский». Социум
35
27 июня 2019 21:19
В ведомстве пояснили, что фотография мужчины, которая прилагалась к "новости", использовалась несколько лет назад. Социум
59
27 июня 2019 17:56
Люди старшего поколения, имея опыт, благодаря национальному проекту «Демография» могут обновить свои профессиональные навыки, сохранить рабочее... Социум
119
Здравоохранение
27 июня 2019 19:11
Руководитель ведомства представил медицинскому сообществу нового главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Самарской области по... Здравоохранение
125
27 июня 2019 15:18
Мобильная лаборатория СПИД-центра работала в течение двух часов. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались... Здравоохранение
175
27 июня 2019 10:16
У всех желающих будет возможность не откладывать визит к врачу и проконсультироваться во время прогулки. Здравоохранение
234
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13943
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13990
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14199
Туризм
26 июня 2019 09:50
Он расположен на ул. Молодогвардейская. Туризм
234
25 июня 2019 10:30
Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня. Туризм
229
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
316
Образование
27 июня 2019 17:24
Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Все занятия будут... Образование
107
27 июня 2019 14:14
Участники симпозиума представят проекты оригинальных космических миссий. Образование
168
26 июня 2019 14:12
Эти ребята закончили вуз с красным дипломом и золотой медалью. Во время обучения они принимали активное участие в научно-исследовательской работе и культурных... Образование
390
Культура
27 июня 2019 16:51
Спикер приглашает самарскую аудиторию к дискуссии о судьбах отечественного кинематографа. Культура
134
27 июня 2019 16:37
С 29 июня по 5 июля Самарская область встретит участников студий творческого развития «Оперение» из 9 городов России — всего более 320 ребят. Культура
150
27 июня 2019 11:49
По традиции проект открывается спектаклем «Лебединое озеро». Культура
184
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14730
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14284
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
960
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1439
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
317
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
498
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
442
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
408
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
516
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
499
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
547
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
430
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
678
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
698
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
427
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
750
Мероприятия