Региональный Дом научной коллаборации откроется в Самарской области в этом году

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Основная задача нового центра — развитие региональной практико-ориентированной образовательной среды и площадки формирования кадров, обладающих необходимыми компетенциями для генерации и реализации технологических инноваций, а также популяризация научно-технического творчества, развитие системы молодежного наставничества.«Создание Дома научной коллабарации проходит при непосредственной поддержке губернатора Самарской области. Этот центр открывает новые возможности ранней профессиональной ориентации детей. Позволяет вовлекать старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность. Стоит отметить, что их наставниками будут преподаватели и ученые Самарского государственного технического университета»,- отмечает министр образования и науки Самарской областиДом научной коллаборации (ДНК) откроется на база Самарского государственного технического университета. Его создание идет за счёт субсидий из федерального и областного бюджетов, а также собственных средств вуза.Участниками проекта могут стать школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Все занятия будут проводиться на бесплатной основе.В структуре Дома научной коллаборации (ДНК) созданы четыре образовательных блока:– направлен на развитие комплекса дополнительных общеразвивающих программ для детей, обучающихся по программам основанного общего образования. Подготовка включает направления, соответствующие профилю университета., где реализуется комплекс дополнительных программ для детей, обучающихся по программам среднего общего и среднего профессионального образования., способствующий обновлению содержания и техник преподавания школьного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС. В рамках этого направления занятия будут проводиться в сетевом формате с использованием инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов университета.– комплекс дополнительных программ для учителей, формирующих изобретательское, креативное, критическое и продуктовое мышление, навыки проектного управления, командной работы, основ программирования, работу с информационными ресурсами и другие современные компетенции и навыки.Направления обучения охватывают основные компетенции университета: информационные технологии, робототехника, химия и экология, биотехнологии, промышленный дизайн и архитектура, пищевые технологии, геология, передает пресс-служба облправительства.