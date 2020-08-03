Разработка СамГМУ вошла в 100 лучших изобретений года

272

В настоящее время известные способы исследования аденом околощитовидных желез (УЗИ, сцинтиография, компьютерная томография, МРТ) не позволяют со 100% точностью указать место расположения пораженных околощитовидных желез. Это зависит от того, что сами околощитовидные железы могут располагаться как позади щитовидной железы, так и позади пищевода или трахеи, сонных артерий, за грудиной, в переднем и заднем средостении, в ткани щитовидной железы.Как рассказал заведующий кафедрой хирургических болезней №1 СамГМУ, профессор Игорь Макаров, вторичный гиперпаратиреоз возникает у пациентов с хроническими болезнями почек, которые находятся на гемодиализе.«В силу определенных механизмов у них начинают увеличиваться паращитовидные железы и повышается уровень паратгормона – он становится в десятки раз выше нормы, - говорит Игорь Макаров. - Паратгормон влияет на кости, вымывая из них кальций, от чего они становятся очень хрупкими, и человек легко может получить перелом. Кроме того, у пациента постоянно болят суставы, позвоночник. Единственный метод лечения – удалить аденомы, но для этого их сначала нужно найти. Сложность в том, что они могут располагаться на шее в любом месте».Способ, разработанный учеными СамГМУ, основан на использовании аппаратно-программного комплекса «Автоплан», который предназначен для предоперационного планирования, интраоперационной хирургической навигации и контроля результатов хирургического лечения пациентов с гиперпаратиреозом. На основе данных МРТ пациента строится 3D-модель анатомических структур передней поверхности шеи и участков патологии - аденом околощитовидных желез.Перед операцией, до разреза кожи с помощью специальной указки со светоотражающими маркерами, входящей в состав АПК «Автоплан», производится так называемая привязка 3D-модели к анатомическим структурам шеи пациента. При этом выбираются анатомические ориентиры, на них отмечают ключевые точки, по которым совмещается положение виртуальных моделей аденом околощитовидных желез и реальных объектов в единую систему координат. Это позволяет наблюдать на экране монитора в реальном времени модели анатомических структур, на которые направлена указка.Размещая указку в предполагаемых точках расположения аденом на шее пациента и соотнося её положение с положением внутренних анатомических структур, хирург сначала планирует доступ к аденомам, а потом находит их реальное расположение во время операции с учётом индивидуальной анатомии пациента. Это значительно уменьшает время выполнения хирургического вмешательства и риск возможных интраоперационных осложнений и травматичность операции в целом.Как рассказал Игорь Макаров, с использованием этой технологии проведены уже десятки операций, передает пресс-служба СамГМУ.