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В эти морозные зимние дни предлагаем поговорить о солнечном Тунисе и его культуре. Тунис называют местом встречи разных цивилизаций, а культура Туниса представляет собой смесь разных культур, в том числе французской.



Во время онлайн-встречи вы сможете пообщаться с коренной жительницей Туниса Зеинеб на французском языке и задать ей любые интересующие вопросы.



Минимальный уровень французского для участников - А2. Мероприятие состоится 21 декабря в 19:00 на платформе Zoom. Участие бесплатное по предварительной регистрации, сообщает Альянс Франсеез Самара.

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