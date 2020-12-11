РГБ и Учи.ру запустили бесплатный литературный проект для школьников

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Стороны подписали соглашение о запуске совместного масштабного некоммерческого проекта по повышению читательской грамотности учащихся начальных классов школ.

С начала декабря книги Национальной электронной библиотеки, оператором которой является Российская Государственная библиотека, станут доступны в "Литературном кружке" на образовательной платформе Учи.ру.

Сотрудничество двух организаций носит некоммерческий характер и направлено на развитие культуры чтения и читательской грамотности среди школьников 1-4 классов. Проект позволит повысить доступность шедевров мировой классики среди учащихся во всех регионах страны, а интерактивная составляющая повысит уровень работы с текстами и критическое мышление младшеклассников.