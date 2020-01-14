Профессор Самарского политеха Владимир Козловский — победитель конкурса грантов президента РФ
14 января 2020 18:15
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Всего на 50 грантов претендовала 141 заявка. Имена победителей стали известны после решения Конкурсной комиссии Минобрнауки России. В их число вошел д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» электротехнического факультета Самарского политеха Владимир Козловский. Его проект – «Комплексные решения, направленные на совершенствование методов и инструментов улучшения конкурентоспособности и качества продукции и услуг машиностроения (автомобилестроения), построенные на основе цифровизации основных процессов».
К основным направлениям исследований научной школы Владимира Козловского относятся: создание научно-практического комплекса улучшения качества и надежности продукции и услуг в машиностроении (автомобилестроении); комплексное математическое и имитационное моделирование электротехнических комплексов и систем автомобилей, электромобилей, автомобилей с комбинированными энергоустановками, автономных (беспилотных) автомобилей; разработка перспективных электротехнических и электронных систем диагностики работоспособности автотранспортных средств.
Гранты выделяются на 2-х летний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение конкретных задач в рамках направлений определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ.
Ранее, в 2014-2015 годах, профессор Политеха уже выполнял исследования в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук. Темой работы был комплекс улучшения качества и надежности продукции и услуг крупного машиностроительного предприятия. Конкурсы проводятся одновременно на право получения грантов для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации, передает пресс-служба СамГТУ.
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