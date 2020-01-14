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Новости /  Общество /  Образование  

Профессор Самарского политеха Владимир Козловский — победитель конкурса грантов президента РФ

14 января 2020 18:15
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Владимир Козловский реализует проект в области машиностроения.
В Москве были подведены итоги конкурса 2020 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ страны.

Всего на 50 грантов претендовала 141 заявка. Имена победителей стали известны после решения Конкурсной комиссии Минобрнауки России. В их число вошел д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая и общая электротехника» электротехнического факультета Самарского политеха Владимир Козловский. Его проект – «Комплексные решения, направленные на совершенствование методов и инструментов улучшения конкурентоспособности и качества продукции и услуг машиностроения (автомобилестроения), построенные на основе цифровизации основных процессов».

К основным направлениям исследований научной школы Владимира Козловского относятся: создание научно-практического комплекса улучшения качества и надежности продукции и услуг в машиностроении (автомобилестроении); комплексное математическое и имитационное моделирование электротехнических комплексов и систем автомобилей, электромобилей, автомобилей с комбинированными энергоустановками, автономных (беспилотных) автомобилей; разработка перспективных электротехнических и электронных систем диагностики работоспособности автотранспортных средств.

Гранты выделяются на 2-х летний срок для финансирования расходов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на решение конкретных задач в рамках направлений определенных в Стратегии научно-технологического развития РФ.

Ранее, в 2014-2015 годах, профессор Политеха уже выполнял исследования в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук. Темой работы был комплекс улучшения качества и надежности продукции и услуг крупного машиностроительного предприятия. Конкурсы проводятся одновременно на право получения грантов для поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук, докторов наук и ведущих научных школ Российской Федерации, передает пресс-служба СамГТУ. 
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Комментарии


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