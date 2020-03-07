Проекты по развитию туризма в Самарской области представили полуфиналисты конкурса «Мастера гостеприимства»
7 марта 2020 19:46
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Елена Мартыненко – опытный профессионал индустрии гостеприимства, она возглавляет туристическую компанию «Профцентр» и является автором и руководителем 40 тематических проектов, связанных с железной дорогой. Межрегиональный проект, который Елена представила на полуфинале в родной Самаре, тоже связан с этим видом транспорта. «Билет в гостеприимство» – это круизное путешествие по России в поезде с остановками в интересных городах. Переезды проходят ночью, участники путешествия встречают каждый день в новом месте, знакомятся с местной архитектурой, историей. Логистика проекта хорошо продумана: все компоненты программы стандартизованы, а ожидающий туристов вагон перецепляется к регулярным поездам согласно действующим расписаниям. Например, маршрут «Жемчужины Поволжья» включает посещение Нижнего Новгорода, Казани и Самары и рассчитан на 5 дней и 4 ночи. При этом туристам не нужно беспокоиться о пересадках и багаже, они фактически путешествуют в «отеле на колесах». «Путешествия в тематических поездах, которых в России сейчас 34, уже очень востребованы. А круизный туризм по железной дороге – новый формат, у которого большое будущее. Он поможет изменить взгляд на железную дорогу и уровень комфорта, который она может предложить туристам, – объясняет Елена Мартыненко. – Маршруты можно развивать на национальном уровне, подключая к ним новые города. Такие поездки не ограничены сезонами – по железной дороге можно путешествовать круглый год. Кроме того, они доступнее по цене, чем водные круизы, и позволяют с комфортом познакомиться с самобытной культурной российских регионов».
Ольга Макеева из Самары – автор маршрута «Космические выходные в Самаре», который занял 3-е место во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2019 в номинации «Лучший маршрут выходного дня». Вот уже более пяти лет Ольга работает экскурсоводом по приему туристов в Самарской области, участвует в крупных мероприятиях в качестве волонтера, участвует в работе Комитета по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Самарской области. «Космические выходные в Самаре – это проект «туризма выходного дня». Он рассчитан на субботу и воскресенье – каждого участника ждет насыщенный уикэнд, во время которого гости города участвуют в обзорной экскурсии по городу, посещают два знаковых музея – «Бункер Сталина» и «Самара космическая» и совершают полет в аэротрубе. Кроме того, туристы имеют возможность приобрести особые сувениры, изготовленные для этого проекта и связанные с темой авиации и освоения космоса, – рассказывает Ольга. – Я с радостью и интересом участвую в полуфинале конкурса «Мастера гостеприимства», здесь завязывается много новых полезных знакомств, а перспективные идеи буквально витают в воздухе».
Ольга Ларенкова из села Борское Самарской области развивает проект эко-парка, с которым связано имя великого русского поэта А. С. Пушкина. Село Борское было основано в XVIII веке в связи со строительством казачьей крепости. Александр Сергеевич Пушкин приезжал сюда, когда собирал материалы о восстании Емельяна Пугачева. Свидетельства об этом посещении хранятся в местном краеведческом музее. «Я родилась и выросла в селе, которое расположено на территории национального парка «Бузулукский бор». Само имя села – Борское – происходит от окружающего его соснового бора. Задача проекта «Эко-парк «Борское» – восстановить крепость, основанную в 1736 году, которую посещал Пушкин и где он нашел интересные детали для своей повести «Капитанская дочка», – комментирует Ольга. – Я стремлюсь показать всю красоту нашей природы, рассказать как можно большему числу гостей об уникальной истории моего родного края. Очень рада, что конкурс дал мне возможность испытать себя и получить новые знания об индустрии гостеприимства».
Всего в полуфинале в Самаре принимают участие 99 конкурсантов из 19 регионов России. 6 и 7 марта они решают индивидуальные и групповые аналитические задания, презентуют проекты, посещают лекции и мастер-классы.
В целом на конкурс поступило 20 935 заявок, в проекте участвуют представители всех 85 регионов России. Полуфиналы «Мастеров гостеприимства» пройдут в марте еще в шести городах России: Пятигорске, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. По итогам полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастера гостеприимства». Финал конкурса состоится в рамках форума «Россия – страна возможностей» в апреле 2020 года.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», передает пресс-служба «Мастера гостеприимства».
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