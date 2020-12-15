Проект Самарского университета по быстрому прототипированию методом инкрементального формообразования победил в федеральном конкурсе

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Команда ученых Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва заняла третье место в номинации «Бизнес-игра» Всероссийского конкурса молодых предпринимателей 2020.

Для участия в конкурсе команда молодых ученых, в которую вошли инженеры-технологи Илья Петров и Василий Разживин, студенты 4 курса Института экономики и управления Мария Иванова, Елизавета Максимова и Елизавета Долгих, под руководством опытных наставников - заведующего лабораторией кафедры обработки металлов давлением Александра Кузина, старшего преподавателя кафедры технологий производства двигателей Виктории Кокаревой и директора Стартап-центра Елены Морозовой, представили проект по разработке модели установки инкрементального формообразования для изготовления медицинских имплантатов из трудно деформируемых материалов, на примере черепных пластин.

«Операции по закрытию дефектов костей черепа насчитывают тысячелетнюю историю. Успех такого рода операций зависит не только от мастерства хирурга, но и от используемых материалов для закрытия дефекта. Для изготовления имплантатов используют различные способы, которые имеют свои преимущества и недостатки. Мы предлагаем использовать процесс инкрементального формообразования. Инкрементальное формообразование - это новый процесс обработки листового материала, в котором заготовка локально деформируется пуансоном со сферическим торцом путем перемещения одного или нескольких инструментов вдоль заданного направления. На наш взгляд – применение технологии инкрементального формообразования – оптимальное решение для производства имплантатов, так как оно обладает относительно небольшой себестоимостью и достаточной точностью получаемого изделия», - рассказал заведующий лабораторией кафедры обработки металлов давлением Александр Кузин.

На предварительном этапе в конкурсе участвовало более 600 команд, которые презентовали свои проекты в рамках 15 региональных отборочных этапов. В соответствии с условиями конкурса необходимо было собрать команду единомышленников, подготовить презентацию проекта, подать заявку онлайн. На втором этапе предлагалась возможность прокачать свои профессиональные навыки - пройти серию обучающих вебинаров по бизнесу, развитию start up проектов, менеджменту, поиску инвестиций и многим другим полезным тематикам. Затем нужно было презентовать свой проект экспертному сообществу. Каждая из команд получила менторскую поддержку среди лидеров ведущих предприятий России. Проект Самарского университета им. Королева вошел в десятку финалистов регионального этапа и вошел в тройку лидеров на всероссийском уровне. Награды победителям вручались в Москве на международной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО» 11 декабря.

«Тот факт, что проект вошел в число победителей конкурса, в очередной раз доказывает, что он имеет большой потенциал. Члены жюри отметили практическую ценность проекта, претендующего занять свою нишу на рынке производственного медицинского оборудования», - подчеркнул Александр Кузин.

По словам директора Стартап-центра Елены Морозовой в полуфинальном отборе от Самарского университета им. Королева участвовало три команды и только один проект прошёл в финал: «Для участия в финале конкурса Стартап-центр, институт ракетно-космической техники, институт экономики и управления и институт двигателей и энергетических установок сформировали междисциплинарную команду. Именно командная работа позволила проекту одержать победу в конкурсе. Большую помощь в подготовке к конкурсу оказал Давид Овакимян, директор Центра беспилотных систем. Его команда в прошлом году дошла до финала, но не смогла пробиться в число победителей.

В этом году в полуфинале конкурса участвовало достаточно много команд из самарских вузов, но в финал вышла только команда Самарского университета им. Королева. Победа во Всероссийском конкурсе молодых предпринимателей дает нам уверенность в том, что именно междисциплинарный подход, слаженная совместная работа приносит необходимый результат. В дальнейшем Стартап-центр будет способствовать продвижению и развитию этого проекта».

Следует отметить, что проект «Разработка модели установки инкрементального формообразования для изготовления медицинских имплантантов из трудно деформируемых материалов» под руководством Петрова Ильи, аспиранта второго года обучения по специальности «Технологии и машины обработки давлением», и научного руководителя Кузина Александра, заместителя директора Стартап-центра, стал победителем самарского регионального этапа программы «Умник», проводимой Фондом содействия инновациям. Финалисты получат возможность получить грант ФСИ в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта. Имена победителей станут известны весной 2021 года, передает пресс-служба Самарского университета.