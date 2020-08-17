Предприниматели предупредили о повышении цен на канцелярские товары

Изменения ценников на расходные материалы для школьников ожидаются уже в ближайшее время. По словам владельца одного из магазинов, все дело в росте курса доллара.
Предприниматель пояснил, что оптовые цены местами уже выросли в разы, из-за чего пришлось отказаться от части ассортимента. По словам представителя бизнеса, сейчас бюджетный ценник на полный комплект канцтоваров держится в пределах двух тысяч рублей.
Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин
, товары известных марок могут обойтись в разы дороже. Тем временем, подготовка к школе в семьях уже началась. Но, по наблюдению бизнесмена, потока покупателей в магазинах не наблюдается…
Фото: ktv-ray.ru
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