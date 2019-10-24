Посылка со съедобной посудой отправлена из Самары на Камчатку

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Тарелки и стаканы сделаны полностью из натуральных компонентов. В основе – самые обычные самарские яблоки. Посуда полностью биоразлагаемая – этот процесс занимает всего две недели. Фактически эко-посуда представляет собой пастилу из яблок. Так, на изготовление одного стакана уходит около 200 граммов фруктов. В измельченную мякоть добавляется секретный ингредиент, затем смесью обмазывают специальные формы и сушат в печи при температуре 60 градусов. Разработчики утверждают, что яблочную посуду можно использовать не только для холодных, но и для горячих жидкостей – яблочный стакан держит кипяток в течение часа, сохраняя форму.– Изначально мы стремились создать упаковку, в которой можно хранить, разогревать продукты, а затем съедать вместе с пищей. Наша разработка получила три российских патента, однако востребованным направлением оказалось именно биоразлагаемая посуда из яблочного сырья, – говорит руководитель проекта, заведующая кафедрой «Технология и организация общественного питания» Политеха Надежда Макарова.Сотрудники Кроноцкого заповедника получат возможность протестировать чайный сервиз уже в ближайшие дни – посылка отправлена 1 классом, зарегистрирована на сайте Почты России и оплачена онлайн прямо в университете. Студенты, принимающие участие в проекте, скачали приложение Почты России и смогут отслеживать передвижение посылки вплоть до передачи ее адресату.День рождения Кроноцкого заповедника отмечается 1 ноября. Подарок было решено отправить заблаговременно, чтобы сотрудники успели доставить его в том числе и в Долину гейзеров, где работает внештатный почтальон Почты России – государственный инспектор Николай Соловьев. Одна из чайных пар предназначена лично ему, в знак признания за обработку почтовой корреспонденции, которую отправляют туристы с заповедной территории.– Это замечательная идея использовать фруктовую, биоразлагаемую посуду на заповедных территориях, да и вообще в дикой природе, где не место мусору. Мы продегустируем чай из нового сервиза и, возможно, в дальнейшем яблочные стаканчики и тарелки появятся на всех кордонах Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника. Таким образом мы сделаем один из шагов для того, чтобы свести к минимуму наш экологический след на Земле, – отметила Татьяна Гульбина, заместитель директора по экологическому просвещению и связям с общественностью ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», передает пресс-служба СамГТУ.Фото Евгения Нектаркина