Политех приглашает учеников 1-11 классов пройти обучение в Доме научной коллаборации (ДНК). В этом году ребята могут выбрать желаемое направление подготовки из 34 образовательных программ. Среди этих направлений – робототехника и информационные технологии, архитектура и дизайн, нефтехимия и экология, пищевые и биологические инновации и многое другое. Занятия в лабораториях, оснащенных современной техникой, проводят преподаватели и молодые ученые-практики опорного университета.
В структуре ДНК действуют «Детский университет», где реализуется комплекс дополнительных общеразвивающих программ для школьников до 9 класса, а также «Малая академия» – для старшеклассников.
Для ребят предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Обучение построено на основе проектной деятельности, где школьники смогут реализовать совместные проекты, научиться командному взаимодействию, развить навыки форсайт-мышления и создать инновации.
Занятия проводятся бесплатно, количество мест ограничено. По окончании курса каждому выпускнику выдается сертификат.
Узнать подробнее о работе ДНК, а также подать заявку на участие можно на сайте проекта. Документы
для зачисления можно предоставить дистанционно – по электронной почте csk@samgtu.ru, или лично – по адресу: Ново-Садовая, 10, с 9:00 до 17:00. Формы документов можно скачать здесь
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Куратором проекта выступает центр инженерного предпринимательства и инноватики Политеха, передает пресс-служба Сам ГТУ.
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