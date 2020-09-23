Подписано соглашение о сотрудничестве НОЦ «Инженерия будущего» и «Автодора»

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НОЦ «Инженерия будущего» официально приобрел нового индустриального партнера в лице государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Стороны заинтересованы в совместной работе по созданию и внедрению новых технологий в сфере дорожного строительства и повышении квалификации специалистов.

АНО «Институт регионального развития», управляющая компания НОЦ «Инженерия будущего», заключила соглашение о сотрудничестве с государственной компаний «Российские автомобильные дороги». Стороны планируют вести совместную деятельность в целях создания и внедрения инновационных технологий, конструкций и материалов при проведении дорожных работ, а также работать над сокращением сроков промышленного внедрения новшеств. Кроме того, партнеры намерены сообща работать над повышением квалификации специалистов, и формированием перспективного кадрового потенциала. Также представители «Автодора» смогут выступать в качестве экспертов при обсуждении проектов, которые могут войти в программу деятельности научно-образовательного центра.

«Автодор» – крупнейшая дорожная компания России, созданная в 2009 году. Она занимается строительством скоростных дороги в обход населенных пунктов для обеспечения комфортного и безопасного проезда между крупными городами и агломерациями. При строительстве и ремонте дорог «Автодор» применяет современные технологии и материалы, а также внедряет новейшие системы управления дорожным движением, современное метеорологическое оборудование, комплексы видео-мониторинга.

На сегодня НОЦ «Инженерия будущего» - единственный научно-образовательный центр, с которым «Автодор» заключил соглашение о сотрудничестве. Некоторое время назад в компании познакомились с проектами научно-образовательного центра и в результате заинтересовались возможностью сотрудничества. Напомним, одним из центральных направлений деятельности НОЦ изначально были определены транспортные системы, материалы, технологии и интеллектуальные решения – те области, разработки в которых могут быть напрямую связаны с задачами «Автодора».