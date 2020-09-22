Подписано первое международное соглашение о развитии деятельности НОЦ «Инженерия будущего» 

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НОЦ «Инженерия будущего» официально закрепил партнерские отношения с Uatl Private Research University OÜ (частный исследовательский университет УАТЛ) из Финляндии. Основным направлением совместной деятельности, как планируется, станут беспилотные летательные аппараты и комплексы, а также новые технологии в сельском хозяйстве.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в интересах развития деятельности НОЦ «Инженерия будущего» заключили с Uatl Private Research University OÜ управляющая компания научно-образовательного центра – АНО «Институт регионального развития» и Самарский университет (участник НОЦ).

Сотрудничество будет вестись по научным, образовательным

и инфраструктурным направлениям. В частности, речь идет о совместной работе в сфере беспилотных летательных аппаратов и комплексов, а также в области применения новейших технологий в сельском хозяйстве. Это одни из ключевых направлений деятельности НОЦ «Инженерия будущего».

Подписанию соглашению с Uatl Private Research University OÜ предшествовала работа делегации НОЦ «Инженерия будущего» на международной конференции для разработчиков и операторов беспилотных авиационных систем в условиях северных широт Nordic drone event, а также сотрудничество с УАТЛ руководителя Центра беспилотных систем Самарского университета, участника комитета по аэрокосмосу управляющего совета НОЦ «Инженерия будущего» Давида Овакимяна.

У Uatl Private Research University OÜ накоплен серьезный опыт в разработке новых типов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, внедрении программно-аппаратных комплексов по «обеспилочиванию» пилотируемых самолетов и т.д. Сотрудничество НОЦ «Инженерия будущего» с финским университетом открывает возможности не только для ведения совместных разработок, но и для выхода на новых индустриальных партнеров и функциональных заказчиков. Уже не один год корпорация УАТЛ занимается привлечением инвестиций для развития инноваций в области авиастроения, поддерживая проекты, имеющие реальную рыночную перспективу. Кроме того, учитывая широкой ареал экономической деятельности корпорации УАТЛ, партнерство с ней может стать драйвером для продвижения специалистов и компетенций НОЦ на мировом уровне.