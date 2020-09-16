"Подготовка была интенсивной и сложной": Студенты СГК стали призерами VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia

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Бронзовую медаль VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia в копилку Самарской области принесли Максим Дорогавцев и Вячеслав Гальцев. Студенты Самарского государственного колледжа боролись за победу в компетенции «Разработка решений с использованием блокчейн технологий».

«Для меня этот чемпионат прежде всего огромный опыт в работе с реальными проектами и изучение перспективной и интересной для меня технологии. В этом году мы участвовали в непривычном для нас формате. Он очень интересен. Работа в стенах своего колледжа не кажется трудной и волнительной, мы очень много готовились и время, которое было потрачено на подготовку не прошло зря. Конечно, нам еще есть к чему стремиться и в чем развиваться, чемпионат – это только первая ступень, но это уже нам очень многое дало», - второкурсник признается Максим Дорогавцев.

Международное движение Worldskills стремится делать рабочие профессии привлекательными и улучшать стандарты подготовки кадров. Повышение престижа рабочих специальностей, умение работать по новейшим международным стандартам качества, развитие профессионального образования – часть Стратегии лидерства Самарской области. В этом на личном опыте убедился сегодняшний выпускник Самарского государственного колледжа Вячеслав Гальцев. Молодой человек, будучи студентом четвертого курса, доказал свое мастерство на региональном этапе чемпионата и уже как молодой специалист завоевал бронзу на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Russia.

«Мы долго готовились к этому этапу, занимались каждый день по 8-10 часов. Подготовка была интенсивной и сложной, но нас стимулировали сам процесс и желание показать лучший результат. Участвовать было одновременно тяжело и интересно. Мы очень сильно были ограничены во времени. И это было, пожалуй, самым сложным испытанием для нас, - рассказывает Вячеслав. - Для меня участие в WorldSkills Russia было очень важно в жизни. Благодаря этому я опробовал новую специальность, получил опыт работы с проектами, работы в команде. В результате я решил полностью сменить вектор развития в сторону ИТ сферы».

В том году впервые участники Национального чемпионата WorldSkills Russia проходят испытание в своих городах. «В условиях дистанционного формата чемпионата были как плюсы, так и минусы. Из-за отсутствия соперников на площадке было проще сосредоточиться и общаться с напарником. Минусом данного формата было неполное ощущение от соперничества. Нельзя было оценить уровень других, к тому же презентовать продукт пришлось дистанционно», - делится впечатлениями Вячеслав Гальцев.

«В этом году в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia наш регион представляют 65 школьников, студентов и молодых специалистов. Мы гордимся каждым из них, - подчеркивает заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова. – Для того чтобы вывести подготовку специалистов на качественно новый уровень мы активно подключились к реализации национального проекта «Образование», который стартовал в 2019-м по инициативе Президента России Владимира Путина. Уже в этом году в двух колледжах Самарской области будут созданы 10, оснащенных по последнему слову техники, мастерских».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично уделяет большое внимание развитию среднего профессионального образования. 2019 по инициативе главы региона был объявлен годом СПО. Благодаря этому в 45-ти колледжах и техникумах был произведен ремонт и обновление материально-технической базы. Работа в этом направлении продолжается и в 2020 году, передает пресс-служба облправительства.