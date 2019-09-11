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Новости /  Общество /  Образование  

Передачу площадки под строительство школы на улице Николая Панова в Самаре Александр Хинштейн согласовал с министерством обороны РФ

11 сентября 2019 14:43
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Ранее на этом участке планировалось построить высотные дома, это вызвало протесты местных жителей. Они не хотят нового строительства высотных домов.
Нехватка мест в школах Октябрьского района Самары – самая острая проблема района. В 2018 году, как только жители Самары узнали о том, что Александр Хинштейн стал кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ от 158 избирательного округа,они обратились к нему за помощью и просили решить вопрос со строительством новой школы для их детей, передает hinshtein.ru.

По информации городского департамента образования, на территории самого плотно населенного района Самары в настоящее время действуют всего 14 школ, в девяти из них количество учащихся превышает проектную вместимость зданий. В 2019-2020 учебном году дефицит составил 2 400 мест. В новом учебном году две школы Самары обучают детей в три смены и ни одна школа района не имеет перспективы перехода на односменный режим.

В 2018 году, став депутатом, Александр Хинштейн уделил огромное внимание этой проблеме. Он сразу же осмотрел возможные площадки под будущее строительство школ и вместе с руководителями города и области приняли решение о строительстве двух новых школ: на 5 просеке Самары и в границах улиц Николая Панова и Гая.

В настоящее время школа на 5 просеке спроектирована, в октябре 2019 года начнутся первые строительные работы. Это также стало возможным благодаря депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну. Он оказал содействие в передаче земельного участка на 5 просеке (базы отдыха СГЭУ «Экономист») в собственность муниципалитета. 12 марта депутат Александр Хинштейн и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков договорились о том, что землю под базой отдыха под строительство школы будет передана.

22 апреля 2019 года Александр Хинштейн выехал на другую площадку, также потенциально возможную для реализации на ней проекта строительства школы, но уже на участке в границах улиц Николая Панова и Гая. Собственник — министерство обороны РФ — имело до этого времени на территорию свои планы.

Александр Хинштейн, прибыв на место, где ранее располагались казармы воинской части и РЛС, осмотрел площадку. Вместе с представителями собственника депутат определил возможности передачи территории в собственность муниципалитета для дальнейшего использования под строительство школы на 1500 мест. Переговоры с министерством оборону депутат также взял на себя.

Ранее на этом участке планировалось построить высотные дома, это вызвало протесты местных жителей. Они не хотят нового строительства высотных домов.

10 сентября 2019 года Александр Хинштейн сообщил:«Участок на ул. Николая Панова, где располагается радиолокационная станция, перейдет в собственность города. Комиссия самарского гарнизона по поручению Министерства обороны РФ согласовала границы земельного участка в военном городке на Панова для передачи в муниципальную собственность. Эта земля (3,5 га) необходима для строительства школы по нацпроекту в Октябрьском районе Самары. Следующий этап – межевание».

Теперь, в самом удобном для детей месте, будет построена новая школа. В 2020 году департамент градостроительства г.о.Самара приступит к проектированию школы именно на этом участке. 
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