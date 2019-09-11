Передачу площадки под строительство школы на улице Николая Панова в Самаре Александр Хинштейн согласовал с министерством обороны РФ
11 сентября 2019 14:43
117
По информации городского департамента образования, на территории самого плотно населенного района Самары в настоящее время действуют всего 14 школ, в девяти из них количество учащихся превышает проектную вместимость зданий. В 2019-2020 учебном году дефицит составил 2 400 мест. В новом учебном году две школы Самары обучают детей в три смены и ни одна школа района не имеет перспективы перехода на односменный режим.
В 2018 году, став депутатом, Александр Хинштейн уделил огромное внимание этой проблеме. Он сразу же осмотрел возможные площадки под будущее строительство школ и вместе с руководителями города и области приняли решение о строительстве двух новых школ: на 5 просеке Самары и в границах улиц Николая Панова и Гая.
В настоящее время школа на 5 просеке спроектирована, в октябре 2019 года начнутся первые строительные работы. Это также стало возможным благодаря депутату Государственной Думы РФ Александру Хинштейну. Он оказал содействие в передаче земельного участка на 5 просеке (базы отдыха СГЭУ «Экономист») в собственность муниципалитета. 12 марта депутат Александр Хинштейн и Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков договорились о том, что землю под базой отдыха под строительство школы будет передана.
22 апреля 2019 года Александр Хинштейн выехал на другую площадку, также потенциально возможную для реализации на ней проекта строительства школы, но уже на участке в границах улиц Николая Панова и Гая. Собственник — министерство обороны РФ — имело до этого времени на территорию свои планы.
Александр Хинштейн, прибыв на место, где ранее располагались казармы воинской части и РЛС, осмотрел площадку. Вместе с представителями собственника депутат определил возможности передачи территории в собственность муниципалитета для дальнейшего использования под строительство школы на 1500 мест. Переговоры с министерством оборону депутат также взял на себя.
Ранее на этом участке планировалось построить высотные дома, это вызвало протесты местных жителей. Они не хотят нового строительства высотных домов.
10 сентября 2019 года Александр Хинштейн сообщил:«Участок на ул. Николая Панова, где располагается радиолокационная станция, перейдет в собственность города. Комиссия самарского гарнизона по поручению Министерства обороны РФ согласовала границы земельного участка в военном городке на Панова для передачи в муниципальную собственность. Эта земля (3,5 га) необходима для строительства школы по нацпроекту в Октябрьском районе Самары. Следующий этап – межевание».
Теперь, в самом удобном для детей месте, будет построена новая школа. В 2020 году департамент градостроительства г.о.Самара приступит к проектированию школы именно на этом участке.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 сентября 2019 16:10
Он опроверг сообщения о том, что она не появляется на публике из-за онкологического заболевания. Социум
9
11 сентября 2019 15:48
Как уточняют эксперты, меньше всего льда было в море Бофорта, Чукотском море и Восточно-Сибирском морях. Социум
36
11 сентября 2019 15:24
В ходе торжественного мероприятия в честь столетия организации состоялось чествование лучших работников отрасли, которые были удостоены государственных... Социум
61
Здравоохранение
11 сентября 2019 16:04
"Каннибализм — это преступление, и преступлением должно и остаться". Здравоохранение
35
11 сентября 2019 14:00
Продукты поставили в медучреждение местные производители. Здравоохранение
88
10 сентября 2019 14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений. Здравоохранение
286
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14376
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14312
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14392
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
132
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
268
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
339
Образование
11 сентября 2019 14:43
Ранее на этом участке планировалось построить высотные дома, это вызвало протесты местных жителей. Они не хотят нового строительства высотных домов. Образование
114
11 сентября 2019 12:12
Самарская область в числе первых регионов России приступила к формированию НОЦ. Образование
119
11 сентября 2019 11:20
Они вручены двум гимназиям и двум лицеям Самары, а также лицею Тольятти. Образование
109
Культура
11 сентября 2019 14:37
Премьерные спектакли пройдут 13 и 14 сентября, начало в 18:30. Культура
92
11 сентября 2019 12:59
Самарскому театру драмы некуда переехать на время реконструкции своего здания. Культура
119
11 сентября 2019 12:54
Новый театральный сезон откроется 13 сентября. Культура
102
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15070
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
40
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
82
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
80
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
373
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
237
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
748
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
300
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
548
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
383
Фоторепортажи
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
623
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
861
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1042
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
511
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2265
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
449
Мероприятия