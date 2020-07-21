Педагогическое сообщество региона подвело итоги минувшего учебного года и готовится к новому

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В ходе совещания министр отметил, что эпидемиологическая обстановка в России в целом и в Самарской области в частности ставит перед системой образования новые вызовы, и, как показало время, педагогическое сообщество региона с ними успешно справляется.«Коллеги, мы с вами смогли оперативно перестроить учебный процесс и организовать его с применением дистанционных технологий, - подчеркнул Виктор Акопьян. - Адаптироваться к новым реалиям, наладить работу в «удаленном» режиме нам помог в том числе национальный проект «Образование», который стартовал в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. Все наши педагоги, которые работают в центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», прошли повышение квалификации по гибким технологиям и не только сами успешно реализовывали современные подходы к обучению детей, но и смогли оказать консультативно-методическую поддержку коллегам».Повышение квалификации в очном и дистанционном форматах прошли сотрудники 19 мини-технопарков, которые были созданы по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках региональной составляющей национального проекта «Образование». Благодаря этому в период действия ограничительных мероприятий в регионе была организована работа учреждений дополнительного образования детей. По инициативе регионального минобрнауки был разработан единый подход к организации дистанционного обучения и составлению расписания занятий. Помимо уроков, продолжительность которых сократилась до 30 минут, в него включалась и внеурочная работа со школьниками. Конкурсы, классные часы, экскурсии по школьным музеям, кружки по робототехнике, 3D-моделированию и программированию проходили по видеосвязи. Любой родитель мог в режиме реального времени проконтролировать, чем именно занят его ребенок, ознакомиться с перечнем используемых в учреждении платформ, рекомендациями, видеообзорами олимпиадных заданий и заданий ЕГЭ, а если возникли вопросы, позвонить по телефону «горячей линии» и получить ответ от сотрудников министерства образования и науки Самарской области.«Помимо того, что работа в дистанционном формате для всех нас, наших учеников и их родителей не привычна, далеко не у всех была возможность организовать обучение детей с применением цифровых технологий. В наиболее сложной ситуации оказались семьи, в которых воспитываются 4 и более школьников. По решению Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова были выделены средства на закупку 162 ноутбуков, которые и передали наиболее нуждающимся — семьям, в которых 4 и более школьников, - отметил Виктор Акопьян. – К решению этой задачи подключились представители малого и среднего бизнеса. Они также передали школьникам компьютеры, ноутбуки, смартфоны для дистанционного обучения. В целом гаджеты для использования в дистанционном обучении получили больше 7000 наших школьников».В соответствии с поручением Губернатора Самарской области учащимся, которые бесплатно питались в школах, техникумах и колледжах региона до введения ограничительных мероприятий, предоставлялись наборы продуктов. Еженедельно их получали 38 381 семья.Особое внимание со стороны министерства образования и науки Самарской области и всего педагогического сообщества было уделено подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. В помощь одиннадцатиклассникам были записаны, размещены в социальных сетях и в телеэфирах видеоразборы наиболее сложных заданий. Кроме того, у ребят была возможность написать в комментариях, какой вопрос у них вызывает больше затруднений. По заявкам учеников председатели предметных комиссий готовили новые видеоразборы. Учителя Самарской области записали более 20 видеолекций, проводили вебинары и мастер-классы. Весь накопленный опыт, наработанный за время дистанционного обучения, необходимо применять и в будущем, как дополнение к традиционным очным формам обучения, уточнил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Кроме того, в июне каждый выпускник получил возможность посещать онлайн-консультации для подготовки к ЕГЭ по всем сдаваемым предметам.В настоящий момент к новому учебному году готовятся более 1000 образовательных организаций региона. В части из них идет ремонт, закупаются дезинфицирующие средства. В рамках национального проекта «Образование» ведется поставка оборудования в 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 21 мини-технопарк, а также в 101 школу, где будет создана цифровая образовательная среда, передает пресс-служба облправительства.