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Новости /  Общество /  Образование  

Педагоги Поволжского образовательного округа обменялись опытом работы в Центрах цифрового гуманитарного профилей «Точка роста»

13 ноября 2019 16:23
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По мнению участников, информация, полученная на семинаре, поможет избежать ошибок при подготовке к созданию и функционированию будущих центров.
В школе поселка Чёрновский состоялся территориальный семинар «Организация образовательной деятельности с использованием оборудования по проекту «Точка роста». Более 70 педагогов обменялись опытом реализации модели учебной деятельности Центров цифрового и гуманитарного профилей. В 2019 году в рамках национального проекта «Образования», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, «Точки роста» открылись в четырёх школах Поволжского образовательного округа (в поселке Чёрновский, селах .Лопатино и Курумоч, в Южном городе). В ближайшие два года они заработают в шести школах Новокуйбышевска, а также в Смышляевке, Стройкерамике, Петра-Дубраве, Рощинском, Дубовом Умете, Черноречье и Рождествено.

«Поволжский округ оказался готов к реализации задач, которые нам ставит национальный проект «Образование», поскольку темы, затронутые в нем, прорабатывались нами не один год. В центрах «Точка роста» мы работаем над самым главным – обновлением содержания, - отмечает руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. - Этот семинар организован не только для тех, кто уже стал участником проекта «Точка роста», но и для директоров округа и педагогических команд, которым в ближайшие годы только предстоит реализовывать новые учебные программы. На семинаре мы подвели итоги экспертизы рабочих программ, программ внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ». К экспертным группам были привлечены ведущие педагоги округа. Мы внесли серьёзные коррективы, дополнения, предложения».

По мнению участников, информация, полученная на семинаре, поможет избежать ошибок при подготовке к созданию и функционированию будущих центров. На пленарной части профессиональной встречи подробно разбиралась вопросы формирования нормативно-правовой базы Центров «Точка роста», подготовки, реализации рабочих программ, содержания работы, организации сетевого взаимодействия.

«Сейчас появляется множество новых направлений, которые требуют от педагога пересмотра привычных методов и технологий обучения. Опыт коллег, несомненно, поможет максимально качественно организовать работу по открытию и функционированию «Точки роста» в нашей школе», - подчеркнула Эвелина Гиндина, учитель физики и информатики школы №1 п.г.т.Стройкерамика.

Продолжился семинар серией мастер-классов. Используя специальное оборудование, учитель информатики и технологии школы поселка Черновский Антон Пюро рассказал об основах программирования беспилотного летательного аппарата с элементами VR (виртуальной реальности).

Нужно не только обновлять оборудование в сельских школах, но и менять учебные программы, грамотно подходя к созданию центров допобразования - такой акцент сделал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ежегодном послании. Эффективно решать поставленные главой региона задачи позволяет национальный проект «Образование».

До 2022 года в Самарской области будут созданы 115 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точек роста» в дополнение к тем, которые открылись 24 сентября, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   пресс-служба облправительства
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