Ольга Михеева принимает участие в Первом Всероссийском форуме «Новые производственные технологии» в Санкт-Петербурге

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В первый день работы состоялась панельная дискуссия, посвященная центрам компетенции Национальной технологической инициативы в реализации программ НОЦ мирового уровня. Модераторами вступили проректор по перспективным проектам СПбПУи директор по науке, технологиям и образования Фонда «Сколково», а одним из основным спикеров выступила генеральный директор «Института регионального развития»«В Самарской области колоссальный промышленный потенциал. Наша задача обеспечить его реализацию и помочь предприятиям диверсифицировать производимую продукцию под современные экономические запросы», − подчеркнула Ольга Александровна.Также в ходе дискуссии участники форума обозначили основные приоритеты в своей работе и поделились своим уникальным региональным опытом взаимодействия с крупными промышленными корпорациями и научными сообществами.В программе первого дня форума запланированы круглые столы и программные сессии по актуальным направлениям развития технологических проектов, а уже завтра работа продолжится пленарным заседанием, посвященным цифровой экономике и презентации Дорожной карты по развитию новых производственных технологий, передает пресс-служба облправительства.