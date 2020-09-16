Около шести миллионов учащихся напишут ВПР-2020

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14 сентября в российских школах приступили к написанию всероссийских проверочных работ. Это не штатные ВПР, которые традиционно весной и осенью проходят школьники. Их цель – дать четкую картину того, как события последних месяцев предыдущего учебного года повлияли на подготовку школьников.

ВПР пройдут в период с 14 сентября по 12 октября. Их напишут школьники из всех восьмидесяти пяти регионов России. Знания по основным предметам проверят около шести миллионов учащихся с пятых по девятые классы. Начало года – лучшее время для проведения диагностики остаточных знаний, чтобы скорректировать их в дальнейшей работе.

Школы самостоятельно выбирают день проведения ВПР в рамках указанного периода. Работа проводится на вторых-четвертых уроках. При проведении проверочных работ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

Во время пресс-конференции в ситуационно-информационном центре Рособрнадзора руководитель ведомства Анзор Музаев рассказал журналистам об основных отличиях ВПР-2020. В новом учебном году школьники пишут ВПР по программам прошлого года обучения.

Рособрнадзор всегда настаивал на том, что оценка за ВПР не может влиять на перевод ученика в следующий класс и итоговую оценку в аттестате. В этом году эта рекомендация звучит еще более серьезно.

«Мы настаиваем, чтобы по итогам нынешних всероссийских проверочных работ никаких оценок ни в журналы, ни в дневники не выставлялось. Поэтому родители и ученики, которые обращаются к нам, могут спокойно выдохнуть, прийти на эту контрольную и спокойно ее выполнить. Отрицательная или положительная оценка никак не повлияет на вашу судьбу», – заверил Анзор Музаев. Эта же рекомендация прозвучала и в адрес региональных и муниципальных органов управления образованием: объективные результаты ВПР не должны стать основной для любого рейтингования школ и учителей.

Галина Меркулова, Председатель общероссийского профсоюза образования, рекомендовала не допускать формального подхода к проведению ВПР. «Мне представляется, что в этом году ВПР – это рефлексия всей нашей системы образования. Нам всем необходимо понимание того, какие проблемные зоны появились, и как их преодолевать», – отметила Галина Меркулова.

Анзор Музаев предложил общероссийскому профсоюзу образования совместно с Рособрнадзором отслеживать все обращения учителей и родителей на тему проведения в этом году ВПР и в индивидуальном порядке решать каждый вопрос.

Рособрнадзор уже много лет ведет мониторинг необъективных школ. Каждый год список этих школ, так или иначе, меняется. Результаты ВПР в необъективных школах, как правило, значительно выше, чем результаты ЕГЭ по соответствующим предметам.

Директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко обратил внимание на важность объективного проведения ВПР. Он сообщил, что в этом году 250 школ с низкими результатами ВПР получат адресную помощь в рамках национального проекта «Образование». Далее количество школ, которым будет оказана поддержка, будет исчисляться тысячами, передает пресс-служба минОбрНауки СО.

Фото: пресс-служба минОбрНауки С