Образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году

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2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областив провёл заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Самарской области. Заседание прошло в режиме видеоконференции с главами муниципальных образований. Члены комиссии обсудили наиболее актуальные в эти дни вопросы подготовки образовательных учреждений региона к новому учебному году и готовности избирательных участков к работе в Единый день голосования.По информации министра образования, на территории Самарской области к комиссионной проверке готовности к новому 2019/20 учебному году было предъявлено 1037 образовательных учреждений, из них 1034 приняты. До 1 сентября планируется принять оставшиеся 3 школы.На проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах образования Самарской области из областного бюджета и местных бюджетов было выделено 116 млн. руб.Кроме того, в рамках исполнения государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области до 2025 года» региональным министерством образования и науки проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности образовательных организаций, в том числе по оснащению оборудованием и прямыми каналами связи для передачи сигналов на пульт «01» в 310 зданиях образовательных организаций. На эти цели направлено еще 18,3 млн. руб. Таким образом, все образовательные организации региона обеспечены вышеуказанным оборудованием.Министерство образования и науки обратилось к главам муниципальных районов и городских округов с просьбой принять на баланс собственника зданий образовательных организаций вышеуказанное оборудование и предусмотреть возможность финансирования эксплуатации, обслуживания вышеуказанного оборудования после его установки и ввода в эксплуатацию. Предварительное согласие глав муниципалитетов было получено.Как подчеркнул министр, очень значимым направлением является организация и проведение профилактических мероприятий среди учащихся и их родителей, посвященных вопросам пожарной безопасности.Ежегодно преподаватели учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» проходят обучение по тематике противопожарной безопасности на базе учебного центра Главного управления МЧС России по Самарской области.В образовательных организациях Самарской области в настоящее время действует 71 дружина юных пожарных с охватом 2485 человек.В школах, лицеях, гимназиях ежеквартально проводятся классные часы на тему «Огонь – наш враг, огонь — наш друг» по правилам осторожного обращения с огнём, конкурсы рисунков, плакатов, эссе по данной тематике. Информация о необходимых действиях при пожарах регулярно доводится до сведения обучающихся на классных часах и уроках ОБЖ в рамках общеобразовательных учебных программ.Министерство образования и науки Самарской области совместно с МЧС ежегодно проводит областные соревнования «Школа безопасности» (от школьного до областного этапов), куда включен этап «Пожарная эстафета».В новом учебном году традиционно планируется приглашать на общешкольные родительские собрания сотрудников противопожарной службы для выступлений (инструктажей) по действиям в случаях возникновения пожаров.Особое внимание комиссии обращено на торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. В этих целях правоохранительные органы ведут свою работу в усиленном режиме, в администрациях городских округов и муниципальных районов организовано дежурство, отработан порядок взаимодействия аварийных служб.По данным председателя избирательной комиссии Самарской области, в единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории региона состоятся 34 избирательные кампании. Голосование будет проводиться с 8.00 до 22.00 на 234 избирательных участках. Проголосовать предстоит 281,7 тыс. избирателям.Все помещения избирательных участков обследованы кинологами с собаками, оснащены металлическими шкафами и взяты под охрану.28 августа 2019 года началось досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Как подчеркнул Вадим Михеев, голосование идет в штатном режиме, передает пресс-служба облправительства.В Единый день голосования безопасность избирательных участков будут обеспечивать более 800 полицейских, почти 200 дружинников и 100 сотрудников органов внутренних дел будут находиться в резерве.